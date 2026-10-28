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14 vagas

Idaf do ES lança edital de concurso público com salários de R$ 8 mil

Inscrições vão começar no dia 6 de novembro; já as provas estão marcadas para o dia 24 de janeiro

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 08:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 out 2026 às 08:29
Sede do Idaf
Idaf vai  ganhar reforço no quadro de servidores Divulgação

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir concurso público com 14 vagas para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 14 vagas, com salários que podem chegar a R$ 8 mil. 


As inscrições poderão ser feitas de 6 de novembro a 6 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 


As provas acontecerão no dia 24 de janeiro de 2027, preferencialmente em Vitória.

Os aprovados serão distribuídos por todo o Estado, conforme destaca o diretor-geral do Idaf, Ronaldo Salomão Lubiana. Ele complementa que o objetivo do concurso visa fortalecer o quadro técnico da autarquia. 


O diretor técnico do Idaf, Eduardo Chagas, ressalta que houve defasagem de profissionais nos últimos anos, seja por aposentadoria ou pedidos de exoneração, havendo necessidade de recomposição dessas vacâncias. “O concurso público favorece a continuidade dos serviços prestados pelo Idaf”, frisa.

Saiba mais sobre o concurso do Idaf

VAGAS

14, além da formação de cadastro de reserva


CARGOS

Técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário

Vagas: 14

Formação:  poderão ser preenchidas por profissionais com formação de ensino médio Técnico em Agropecuária/Agrícola (13);  Cartografia, Agrimensura, Geomática, Geoprocessamento (1) e Laboratório (cadastro de reserva).


Fiscal Estadual Agropecuário

Vagas: cadastro de reserva para todos os cargos

Formação: podem participar profissionais com formação superior em Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal, Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos e Química.


SALÁRIO

  • R$ 4.698,45 para técnico
  • R$ 8.477,66 para fiscal


Os novos servidores receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 800,00.

CARGA HORÁRIA

40 horas semanais


INSCRIÇÃO

As inscrições poderão ser feitas de 6 de novembro a 6 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.


TAXA DE INSCRIÇÃO

  • R$ 73,00 para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário
  • R$ 83,00 para fiscal estadual agropecuário.

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DO VALOR?

Podem pedir isenção do valor da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem nos seguintes perfis:

  • Pessoas em situação de hipossuficiência econômica;
  • Doadores de medula óssea;
  • Prestadores de serviço na Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;
  • Pessoas físicas isentas da Declaração do Imposto de Renda (IRPF);
  • Pessoas com deficiência (PCD);
  • Doadores de sangue;
  • Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.


Os interessados devem pedir o benefício nos dias 6 e 7 de novembro, no site da inscrição. 


TRATAMENTO PELO NOME SOCIAL

A pessoa travesti ou transexual que se identifica e deseja ser reconhecida socialmente de acordo com sua identidade de gênero pode pedir o atendimento pelo nome social. O edital estabelece o nome social como a designação pela qual a pessoa se identifica e é reconhecida na sociedade, distinta do seu nome civil.


A solicitação deve ser feita durante o período de inscrições. Para isso, o candidato deve acessar a sua área do candidato, clicar no item “Nome Social” dentro do campo “Ações” e preencher o campo correspondente. É obrigatório anexar cópia digitalizada (frente e verso) de um documento oficial de identificação com foto válido, conforme estabelecido no edital.


As publicações e comunicações oficiais referentes aos candidatos que tiverem suas solicitações deferidas serão realizadas em conformidade com o nome social. A medida não prejudica a utilização do nome civil para fins administrativos internos, quando estritamente necessário ao atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiros.

ETAPAS

O concurso contará com prova objetiva e discursiva; avaliação biopsicossocial (PcD); heteroidentificação (negros); e comprovação de vínculo étinico/comunitário (indígenas). 


PROVAS

As provas serão aplicadas no dia 24 de janeiro de 2027, preferencialmente em Vitória. 


Pela manhã, serão aplicadas as provas para os cargos de nível técnico, com abertura dos portões das 7h às 7h45. À tarde, ocorrem os exames para os cargos de nível superior, com portões abertos das 13h às 13h45. Os participantes terão quatro horas para responder as questões. 


Os locais dos testes serão divulgados no dia 6 de janeiro de 2027.


O QUE CAI NA PROVA

Os exames contarão com 50 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico
  • Noções Básicas de Direito Constitucional
  • Noções Básicas de Direito Administrativo
  • Conhecimentos Específicos


VALIDADE

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 

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