Idaf do ES lança edital de concurso público com salários de R$ 8 mil

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO DO VALOR?

Podem pedir isenção do valor da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem nos seguintes perfis:

Pessoas em situação de hipossuficiência econômica;

Doadores de medula óssea;

Prestadores de serviço na Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;

Pessoas físicas isentas da Declaração do Imposto de Renda (IRPF);

Pessoas com deficiência (PCD);

Doadores de sangue;

Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.





Os interessados devem pedir o benefício nos dias 6 e 7 de novembro, no site da inscrição.





TRATAMENTO PELO NOME SOCIAL

A pessoa travesti ou transexual que se identifica e deseja ser reconhecida socialmente de acordo com sua identidade de gênero pode pedir o atendimento pelo nome social. O edital estabelece o nome social como a designação pela qual a pessoa se identifica e é reconhecida na sociedade, distinta do seu nome civil.





A solicitação deve ser feita durante o período de inscrições. Para isso, o candidato deve acessar a sua área do candidato, clicar no item “Nome Social” dentro do campo “Ações” e preencher o campo correspondente. É obrigatório anexar cópia digitalizada (frente e verso) de um documento oficial de identificação com foto válido, conforme estabelecido no edital.





As publicações e comunicações oficiais referentes aos candidatos que tiverem suas solicitações deferidas serão realizadas em conformidade com o nome social. A medida não prejudica a utilização do nome civil para fins administrativos internos, quando estritamente necessário ao atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiros.