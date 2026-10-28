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Malévola Alves reage à gravidez de Soso Careca e MC Paiva: 'Eu espero ser madrinha'

Ela questiona se o cantor não abandonará a criança, assim como, segundo diz, fez com os outros filhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:02

Vídeo surge após seguidores de Malévola (à esq.) cobrarem um posicionamento sobre a notícia envolvendo Soso e Paiva (à dir.).
Vídeo surge após seguidores de Malévola (à esq.) cobrarem um posicionamento sobre a notícia envolvendo Soso e Paiva (à dir.). FolhaPress / Reprodução Instagram

A influenciadora Malévola Alves gravou um vídeo nesta terça-feira (27) comentando o anúncio de que MC Paiva e Soso Careca estão esperando o primeiro filho. Malévola, Soso Careca e MC Paiva se envolveram em diversas polêmicas nos últimos meses, incluindo uma briga em um shopping e acusações de transfobia contra MC Paiva.


No início, em tom de brincadeira, Malévola questiona se os dois serão bons pais e, em seguida, explica que não deseja o mal a ninguém. Ela diz também que espera o melhor para o casal e para a criança, independentemente de qualquer conflito.


"Ninguém nasce sabendo ser mãe. Mas, espero que ela tenha uma rede de apoio maravilhosa. Se precisar, eu estou aqui", afirmou a influenciadora. "A Soso tem 19 anos, é uma menina, mas eu não acho que ela esteja acabando com a vida dela. Porém, ser mãe é uma responsabilidade enorme", complementou.


A influenciadora também explicou que gravou o vídeo porque, devido às brigas públicas em que os três se envolveram, seus seguidores pediram que ela se posicionasse.


Mesmo com o tom positivo da mensagem, Malévola critica MC Paiva e pergunta se ele será um pai presente. Segundo ela, o cantor teria abandonado os outros dois filhos que tem de outro relacionamento.


"Eu espero que ele [se referindo a Paiva] tenha maturidade e seja um pai responsável, como não foi com os outros filhos. Porque uma coisa é anunciar na internet a gravidez e dizer que é pai, mas outra coisa é quando as câmeras estão desligadas. Será que você é um pai presente ou ausente?", disse a influenciadora.


Na legenda da publicação, Malévola pergunta se poderia ser a madrinha da criança.

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