Quem foi Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri que morreu aos 48 anos

Camila Kfouri, única filha mulher do jornalista esportivo Juca Kfouri, morreu nesta segunda-feira (26), aos 48 anos. Psicóloga e psicanalista, ela era filha também da jornalista Leda Kfouri e tinha três irmãos: André, Daniel e Felipe. A morte foi anunciada pelo pai em um texto publicado no UOL. A causa não foi divulgada.





Formada em psicologia, Camila dedicou parte da carreira a ampliar o acesso aos cuidados com a saúde mental. Foi uma das fundadoras da Clínica da Cidade, projeto que oferece atendimento psicanalítico gratuito à população, e integrou o Laboratório de Estudos da Violência e Vulnerabilidade Social da Universidade Mackenzie, além da Clínica Pública de Psicanálise.





A ideia de criar a Clínica da Cidade surgiu após um paciente pedir ajuda para encaminhar moradores de uma ocupação que enfrentavam problemas de saúde mental. Sem encontrar profissionais disponíveis para atendê-los gratuitamente, Camila decidiu reunir psicanalistas que compartilhavam do desejo de tornar o tratamento mais acessível.





Durante a pandemia de Covid-19, ela também realizou atendimentos on-line. Fora dos consultórios, teve experiências em outras áreas: trabalhou como produtora na Conspiração Filmes e atuou como DJ de música brasileira. Durante o isolamento social, chegou a criar uma playlist no Spotify.





Em seu texto de despedida, Juca contou que a filha, a quem chamava carinhosamente de Camiloca, Cam e Joaninha, enfrentava problemas de saúde desde a infância. Aos seis anos, ela presenciou o avô paterno ser baleado durante um assalto na porta de casa, episódio que, segundo o jornalista, deixou sequelas físicas e emocionais.





"Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a pior de todas", escreveu Juca. Ele também mencionou que Camila passou por uma cirurgia bariátrica e enfrentou problemas como disfunção da glândula suprarrenal, compulsão e neuropatia diabética.





A morte também foi lamentada por amigos nas redes sociais. A artista plástica Rita Wainer, que conhecia Camila havia 31 anos, publicou uma homenagem à psicóloga. "Você sempre foi melhor com as palavras. Agora eu estou vazia. Não te prometo força nem coragem. Mas vou elaborar no meu tempo", escreveu.





O cineasta Fernando Grostein também se despediu da amiga de infância. "Hoje uma das minhas melhores amigas partiu. Amiga de infância, de vida, de tudo, de luta… tão amiga que a gente se considerava irmãos. Te amo pra sempre, Camila!"