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Vitória

Obras da Cidade do Samba e do Cais do Hidroavião vão até final de 2027

Com investimentos somados de quase R$ 53,5 milhões, as duas obras são realizadas no bairro Mário Cypreste

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 10:02

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

28 out 2026 às 10:02

As obras de construção da Cidade do Samba e de restauro do Cais do Hidroavião seguem até o final de 2027 e dentro do prazo previsto pela Prefeitura de Vitória. Juntos, os dois investimentos somam quase R$ 53,5 milhões. Ambas as obras ficam na Avenida Dário Lourenço de Souza, em Mário Cypreste.

Projeção para a Cidade do Samba após o aumento de sete para dez galpões
Projeção para a Cidade do Samba após o aumento de sete para dez galpões PMV | Reprodução

Para a Cidade do Samba, a previsão é de entregar os 10 galpões e toda a área urbanizada, incluindo deques para a Baía de Vitória, até dezembro de 2027, em um investimento de R$ 51,1 milhões.


“Nós atendemos ao pedido das Escolas de Samba e aumentamos o número de galpões de sete para dez. Em breve, devemos receber as últimas licenças ambientais e os trabalhos de fundação devem começar entre novembro e dezembro”, explica o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin.


Ele explica que o modelo de contrato feito pela prefeitura permitiu que o projeto fosse alterado, acompanhando a mudança da Liga das Escolas de Samba que resolveu aumentar de sete para dez o número de agremiações na disputa principal. “E como era possível o ajuste, e tinha área para isso, a mudança foi feita sem prejudicar o nosso andamento”, pontua.

Projeção da obra de restauro do Cais do Hidroavião
Projeção da obra de restauro do Cais do Hidroavião PMV | Divulgação

Enquanto isso, as obras de restauro do Cais do Hidroavião seguem sem alteração. “É uma restauração, um projeto mais simples, e acompanha as especificidades de manter características do espaço”, conta Perin. O edifício foi inaugurado em 1939 e é um dos três terminais de hidroaviões remanescentes no Brasil.


A expectativa da refeitura é de que, ao final das intervenções, o Cais do Hidroavião seja reintegrado à dinâmica da cidade como espaço de cultura, lazer e memória. O investimento é de R$ 2,38 milhões.

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