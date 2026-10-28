Obras da Cidade do Samba e do Cais do Hidroavião vão até final de 2027

Para a Cidade do Samba, a previsão é de entregar os 10 galpões e toda a área urbanizada, incluindo deques para a Baía de Vitória, até dezembro de 2027, em um investimento de R$ 51,1 milhões.





“Nós atendemos ao pedido das Escolas de Samba e aumentamos o número de galpões de sete para dez. Em breve, devemos receber as últimas licenças ambientais e os trabalhos de fundação devem começar entre novembro e dezembro”, explica o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin.





Ele explica que o modelo de contrato feito pela prefeitura permitiu que o projeto fosse alterado, acompanhando a mudança da Liga das Escolas de Samba que resolveu aumentar de sete para dez o número de agremiações na disputa principal. “E como era possível o ajuste, e tinha área para isso, a mudança foi feita sem prejudicar o nosso andamento”, pontua.