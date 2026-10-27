Faculdade é condenada a pagar R$ 10 mil a aluna por bullying institucional no ES

A faculdade Estácio de Sá, em Vitória, foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais a uma aluna em um caso de bullying institucional. A decisão é da 2ª Vara Cível de Vitória. Procurada pela reportagem, a instituição informou que o processo ainda está em andamento e que não comenta casos em curso.





De acordo com o processo, aberto em 2018, a estudante relatou ter sofrido perseguição acadêmica por parte de professores e outros alunos durante cerca de dois anos. A situação culminou no jubilamento da universitária, que é o desligamento da instituição de ensino por critérios como prazo máximo para conclusão do curso ou desempenho acadêmico.





O jubilamento se torna arbitrário, e passível de anulação jurídica, quando a instituição comete abusos no processo. A aluna alegou ainda que os episódios agravaram um quadro de depressão e contribuíram para a falência de sua empresa.





Embora tenha considerado legal o jubilamento, o juiz entendeu que a maneira como a instituição conduziu os conflitos representou uma falha grave na prestação dos serviços. Segundo a decisão, a legalidade do desligamento não isenta a faculdade da responsabilidade pelas situações de constrangimento e pelo desamparo institucional enfrentados pela estudante.





Registros administrativos analisados no processo indicaram que a aluna era vista como um “fator de constrangimento” e que sofria perseguição por parte de professores e alunos, enfrentando um ambiente de hostilidade. Para o magistrado, a faculdade não adotou medidas adequadas para mediar os conflitos e proteger a universitária.





De acordo com a decisão, a instituição se omitiu na adoção de medidas para proteger a integridade física e psicológica da estudante. Em uma das situações relatadas, a faculdade se limitou a enviar um e-mail informando que “marcaria uma psicóloga” para atendê-la. O processo também reúne boletins de ocorrência com registros de ameaças de morte.





Diante dos fatos, a Justiça julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e fixou o valor em R$ 10 mil. O magistrado destacou que a instituição falhou no dever de cuidado com a aluna, permitindo que os conflitos ultrapassassem o ambiente acadêmico e comprometessem a segurança pessoal dela.