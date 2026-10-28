Prainha, em Vila Velha, terá obras de reurbanização de R$ 1 milhão; veja o que muda

A ordem de serviço para as obras de reurbanização e requalificação do Largo Frei Pedro Palácios, na Prainha, em Vila Velha será assinada na tarde desta quarta-feira (28), às 17 horas, pelo prefeito Arnaldinho Borgo, em frente ao 38º Batalhão de Infantaria (BI). Segundo a prefeitura, a obra tem investimento de R$ 1.083 milhão e será executada pela empresa CAJ Construções e Serviços Ltda.

De acordo com a prefeitura, o projeto prevê a transferência da estátua de Frei Pedro Palácios para a área central do Largo, a retirada do estacionamento em frente à antiga Câmara Municipal e a implantação de bilheteria e de áreas de embarque e desembarque para as vans que transportam visitantes ao Convento da Penha. A intervenção será realizada em parceria com o Governo do Estado, por meio do Programa de Coinvestimento da Cultura, na modalidade Fundo a Fundo Patrimônio Material/Funcultura.

Também estão previstas melhorias na circulação de pedestres, ampliação dos espaços destinados a bancos, inclusão de uma rosa dos ventos no piso e instalação de placas informativas sobre os elementos históricos do local. As obras terão acompanhamento arqueológico, conforme as exigências de preservação do patrimônio.

O Largo Frei Pedro Palácios integra o Sítio Histórico da Prainha e está situado entre o 38º Batalhão de Infantaria e a antiga Câmara Municipal. A área faz parte do entorno protegido do Convento da Penha, reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).