No ES, mais de 45 mil digitaram 22 para governador e anularam o voto

Mesmo não tendo candidato próprio na disputa pelo Palácio Anchieta, o Partido Liberal (PL) teve seu número digitado em 45.222 votos anulados na escolha para governador. As informações são de levantamento feito por A Gazeta a partir dos Registros Digitais de Voto (RDVs) das urnas do Estado.
O PL não lançou candidato ao governo do Espírito Santo, mas está na chapa do candidato do Republicanos, Lorenzo Pazolini, que tem número 10 nas urnas. Mesmo assim, o 22 representou 35,7% de todos os votos nulos, ficando à frente inclusive do "00", geralmente utilizado para anular o voto, que somou 32,81% dos registros inválidos.
O volume ganha relevância principalmente com a margem apertada que levou a disputa para o segundo turno. Pazolini recebeu 1.048.633 votos, ou 49,65%, considerando os votos válidos. Já Ricardo Ferraço (MDB) ficou com 719.397 (34,06%).
Se todos os 45.222 votos no 22 tivessem sido direcionados para o candidato da chapa e, portanto, adicionados ao universo de válidos, o percentual de Pazolini subiria para 50,7%. Dessa forma, a eleição teria sido definida no primeiro turno.
- Total de votos: 2.348.612
- Nulos: 126.401
- Em branco: 110.040
- Válidos (nominais): 2.112.171
Vários fatores podem ter contribuindo para a anulação desses votos. Uma das possibilidades é que haja uma parcela do eleitor bolsonarista que não quis votar em Pazolini.
Outra hipótese seria uma confusão do eleitor na cabine em relação ao cargo em votação, com o eleitor votando em Flávio Bolsonaro para presidente enquanto a urna pedia o registro do voto para governador.
A outra probabilidade é que, ao ter votado em 22 para governador, o eleitor poderia achar que esse era o número de urna de Pazolini.
- Ibatiba: 4,17%
- Irupi: 4,16%
- Brejetuba: 3,89%
- Ibitirama: 3,79%
- Iúna: 3,71%
- Conceição do Castelo: 3,60%
- Domingos Martins: 2,97%
- Castelo: 2,90%
A votação em 22 para governador do Espírito Santo destoa dos demais números inválidos. Dos anulados, 22 foi o mais clicado na urna (45.222), atrás dos votos em branco, que somaram 110.453.
O tradicional 00 para anular o voto foi usado por 41.478 eleitores (32,81%). Outros números de partidos usados para votar no cargo de governador invalidados foram o 40, do PSB, com 10.875 (8,6%) e o 55, do PSD, com 3.506 (2,77%).
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