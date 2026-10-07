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Eleições 2026

No ES, mais de 45 mil digitaram 22 para governador e anularam o voto

Se volume fosse direcionado a Pazolini, o candidato apoiado por Flávio Bolsonaro teria garantido a vaga no Palácio Anchieta no primeiro turno

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 17:13

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 out 2026 às 17:13
Pazolini ao lado de Flávio Bolsonaro em evento do PL em julho em Vitória
Flávio Bolsonaro ao lado de Pazolini em evento do PL em julho, em Vitória Fernando Madeira

Mesmo não tendo candidato próprio na disputa pelo Palácio Anchieta, o Partido Liberal (PL) teve seu número digitado em 45.222 votos anulados na escolha para governador. As informações são de levantamento feito por A Gazeta a partir dos Registros Digitais de Voto (RDVs) das urnas do Estado. 

 

O PL não lançou candidato ao governo do Espírito Santo, mas está na chapa do candidato do Republicanos, Lorenzo Pazolini, que tem número 10 nas urnas. Mesmo assim, o 22 representou 35,7% de todos os votos nulos, ficando à frente inclusive do "00", geralmente utilizado para anular o voto, que somou 32,81% dos registros inválidos. 


O volume ganha relevância principalmente com a margem apertada que levou a disputa para o segundo turno. Pazolini recebeu 1.048.633 votos, ou 49,65%, considerando os votos válidos. Já Ricardo Ferraço (MDB) ficou com 719.397 (34,06%).


Se todos os 45.222 votos no 22 tivessem sido direcionados para o candidato da chapa e, portanto, adicionados ao universo de válidos, o percentual de Pazolini subiria para 50,7%. Dessa forma, a eleição teria sido definida no primeiro turno. 

Total de votos no ES
  • Total de votos: 2.348.612
  • Nulos: 126.401
  • Em branco: 110.040
  • Válidos (nominais): 2.112.171

Vários fatores podem ter contribuindo para a anulação desses votos. Uma das possibilidades é que haja uma parcela do eleitor bolsonarista que não quis votar em Pazolini. 


Outra hipótese seria uma confusão do eleitor na cabine em relação ao cargo em votação, com o eleitor votando em Flávio Bolsonaro para presidente enquanto a urna pedia o registro do voto para governador.


A outra probabilidade é que, ao ter votado em 22 para governador, o eleitor poderia achar que esse era o número de urna de Pazolini. 

Percentual de voto no 22 em proporção sobre o total de votos do município
  • Ibatiba: 4,17%
  • Irupi: 4,16%
  • Brejetuba: 3,89%
  • Ibitirama: 3,79%
  • Iúna: 3,71%
  • Conceição do Castelo: 3,60%
  • Domingos Martins: 2,97%
  • Castelo: 2,90%

A votação em 22 para governador do Espírito Santo destoa dos demais números inválidos. Dos anulados, 22 foi o mais clicado na urna (45.222), atrás dos votos em branco, que somaram 110.453.


O tradicional 00 para anular o voto foi usado por 41.478 eleitores (32,81%). Outros números de partidos usados para votar no cargo de governador invalidados foram o 40, do PSB, com 10.875 (8,6%) e o 55, do PSD, com 3.506 (2,77%).

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