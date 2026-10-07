No ES, mais de 45 mil digitaram 22 para governador e anularam o voto

Mesmo não tendo candidato próprio na disputa pelo Palácio Anchieta, o Partido Liberal (PL) teve seu número digitado em 45.222 votos anulados na escolha para governador. As informações são de levantamento feito por A Gazeta a partir dos Registros Digitais de Voto (RDVs) das urnas do Estado.

O PL não lançou candidato ao governo do Espírito Santo, mas está na chapa do candidato do Republicanos, Lorenzo Pazolini, que tem número 10 nas urnas. Mesmo assim, o 22 representou 35,7% de todos os votos nulos, ficando à frente inclusive do "00", geralmente utilizado para anular o voto, que somou 32,81% dos registros inválidos.





O volume ganha relevância principalmente com a margem apertada que levou a disputa para o segundo turno. Pazolini recebeu 1.048.633 votos, ou 49,65%, considerando os votos válidos. Já Ricardo Ferraço (MDB) ficou com 719.397 (34,06%).





Se todos os 45.222 votos no 22 tivessem sido direcionados para o candidato da chapa e, portanto, adicionados ao universo de válidos, o percentual de Pazolini subiria para 50,7%. Dessa forma, a eleição teria sido definida no primeiro turno.