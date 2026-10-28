Planejar o território é fazer política econômica

Planejar não significa impedir o desenvolvimento nem transformar o território em uma lista de proibições. Significa escolher melhor. É antecipar efeitos, compatibilizar vocações produtivas com a capacidade urbana e ambiental e dar previsibilidade a quem trabalha, empreende e investe. O bom planejamento reduz conflitos porque torna mais claras as regras, os limites e as responsabilidades de cada decisão.





No Espírito Santo, essa discussão é especialmente importante. Em um espaço geográfico relativamente pequeno, convivem áreas urbanas densas, litoral, portos, indústrias, logística, agricultura, turismo, extração mineral, petróleo e gás.





Essa diversidade é uma vantagem competitiva. Mas também torna mais altos os custos de decisões desconectadas. Um projeto pode parecer adequado quando analisado isoladamente e, ainda assim, ampliar congestionamentos, pressionar o solo urbano, comprometer a drenagem ou gerar disputas pelo uso da água e da infraestrutura quando somado a outros empreendimentos.





O desafio, portanto, não é escolher entre desenvolvimento e preservação. Essa oposição simplifica um problema que é mais complexo. Desenvolvimento sem território organizado tende a ser caro, desigual e vulnerável. Não há logística eficiente quando o transporte de cargas disputa espaço com uma cidade sem mobilidade adequada. Não há ambiente de negócios sólido onde regras mudam a cada conflito. E não há qualidade de vida sustentável quando famílias são empurradas para longe do emprego, dos serviços e da segurança.





O custo da desordem territorial raramente aparece em uma única planilha. Ele se espalha. Está no tempo perdido pelo trabalhador no deslocamento, no gasto das empresas com atrasos, no orçamento público destinado a corrigir emergências e na valorização desigual da terra. Está também nas oportunidades que deixam de chegar porque a infraestrutura necessária não foi planejada com antecedência. Corrigir depois quase sempre custa mais do que orientar antes.





Ainda predomina uma lógica reativa. Primeiro, ocorre a ocupação; depois, chega o congestionamento. Primeiro se permite a expansão, depois se discute a drenagem. Primeiro os serviços públicos são sobrecarregados, depois se tenta resolver o problema com recursos escassos. Esse método é injusto e antieconômico. Ele privatiza ganhos imediatos e socializa custos que recaem sobre toda a população.