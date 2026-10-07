O porto não começa no cais

Uma obra de poucos quilômetros não transforma sozinha o sistema portuário. Um terminal competitivo depende de calado, berços, armazenagem, tecnologia e conexão com os mercados de origem e destino. A BR 447, porém, incide sobre a última milha entre as grandes rodovias e o terminal. É nessa curta distância que uma cadeia eficiente pode perder horas, previsibilidade e dinheiro.





O custo não aparece apenas no preço do frete. Um caminhão parado em congestionamento desorganiza janelas de entrega, ocupa equipamento, consome combustível e aumenta o risco de perder uma operação programada. Mais importante, ele eleva a incerteza do trajeto. Para se proteger, empresas carregam margens de tempo, estoque ou capacidade. A demora alcança a indústria, o produtor, o comércio exterior e, em última instância, o preço e a competitividade de quem produz.





Há também uma dimensão urbana que não pode ser tratada como efeito colateral. Quando a cidade vira sala de espera de caminhões, a rua passa a armazenar carga de forma involuntária. Filas nos acessos significam congestionamento, ruído, acidentes, desgaste da infraestrutura e perda de qualidade de vida. A escolha não é entre porto e cidade, mas entre acessos e regras operacionais que permitam a expansão sem transferir seus custos para os bairros.





O caso de Capuaba mostra que a resposta não está em uma única obra. Em agosto, a VLI iniciou o transporte ferroviário de ferro-gusa pela Ferrovia Centro-Atlântica até os terminais administrados pela Vports. A operação foi viabilizada por investimentos de cerca de R$ 130 milhões em estrutura ferroviária dentro do porto, em parceria com Vports e Multilift, com potencial de elevar a movimentação anual do produto de 500 mil para 1 milhão de toneladas. Para cargas compatíveis, a ferrovia reduz transbordos, libera capacidade viária e torna o deslocamento mais confiável.





Esse é o ponto central: infraestrutura pública de acesso e investimento privado no terminal são complementares. Uma estrada exclusiva para carga perde parte de seu efeito se a portaria, o pátio e o agendamento não funcionam. Uma estrutura ferroviária moderna perde eficiência se encontra gargalos na entrada ou na saída. O ganho econômico não está na soma de obras isoladas, mas na integração dos elos.





O assunto se torna mais urgente porque a atividade está crescendo. Os terminais administrados pela Vports movimentaram 4,1 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2026, 12% a mais que no mesmo período de 2025, segundo a concessionária. Mais volume não significa automaticamente mais competitividade. Também amplia a pressão sobre acessos, pátios e circulação urbana. Sem coordenação, o sucesso do terminal pode corroer a vantagem que o próprio investimento pretendia criar.