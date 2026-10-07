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Logística

O porto não começa no cais

Competitividade portuária depende da integração entre rodovias, ferrovias, terminais e cidade, e a BR 447 mostra o peso dos acessos para o Espírito Santo

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 09:20

Públicado em 

07 out 2026 às 09:20
Felipe Storch

Colunista

Felipe Storch Felipe Storch

Quem olha para um porto vê cais, navios e guindastes. Quem precisa escoar uma carga enxerga uma rota. A escolha de um terminal depende da operação marítima, mas também do tempo de chegada, do número de movimentações, da previsibilidade do percurso e do custo das interrupções. Essa é uma distinção importante para o Espírito Santo. A vocação portuária não se sustenta apenas pela localização geográfica ou pelo número de terminais. A carga escolhe uma cadeia logística, não um cais isolado. Por isso, um porto compete pela conexão rodoviária e ferroviária, pela retroárea, pela organização do acesso de caminhões e pela convivência com a cidade.


É nesse contexto que a conclusão da BR 447 merece atenção maior do que seu tamanho sugere. A rodovia liga a BR 262, em Viana, ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, criando um acesso dedicado à carga e separando parte do tráfego pesado dos deslocamentos urbanos. Em abril, o Dnit informou 90% de execução da obra e investimento de cerca de R$ 236 milhões. O cronograma atual aponta entrega em dezembro, embora o prazo anterior não tenha sido cumprido e ainda haja desapropriações a resolver.

Rodovia BR 447 em Viana
Acesso para a BR 447 próximo à BR 262, em Viana Fernando Madeira

Uma obra de poucos quilômetros não transforma sozinha o sistema portuário. Um terminal competitivo depende de calado, berços, armazenagem, tecnologia e conexão com os mercados de origem e destino. A BR 447, porém, incide sobre a última milha entre as grandes rodovias e o terminal. É nessa curta distância que uma cadeia eficiente pode perder horas, previsibilidade e dinheiro.


O custo não aparece apenas no preço do frete. Um caminhão parado em congestionamento desorganiza janelas de entrega, ocupa equipamento, consome combustível e aumenta o risco de perder uma operação programada. Mais importante, ele eleva a incerteza do trajeto. Para se proteger, empresas carregam margens de tempo, estoque ou capacidade. A demora alcança a indústria, o produtor, o comércio exterior e, em última instância, o preço e a competitividade de quem produz.


Há também uma dimensão urbana que não pode ser tratada como efeito colateral. Quando a cidade vira sala de espera de caminhões, a rua passa a armazenar carga de forma involuntária. Filas nos acessos significam congestionamento, ruído, acidentes, desgaste da infraestrutura e perda de qualidade de vida. A escolha não é entre porto e cidade, mas entre acessos e regras operacionais que permitam a expansão sem transferir seus custos para os bairros.


O caso de Capuaba mostra que a resposta não está em uma única obra. Em agosto, a VLI iniciou o transporte ferroviário de ferro-gusa pela Ferrovia Centro-Atlântica até os terminais administrados pela Vports. A operação foi viabilizada por investimentos de cerca de R$ 130 milhões em estrutura ferroviária dentro do porto, em parceria com Vports e Multilift, com potencial de elevar a movimentação anual do produto de 500 mil para 1 milhão de toneladas. Para cargas compatíveis, a ferrovia reduz transbordos, libera capacidade viária e torna o deslocamento mais confiável.


Esse é o ponto central: infraestrutura pública de acesso e investimento privado no terminal são complementares. Uma estrada exclusiva para carga perde parte de seu efeito se a portaria, o pátio e o agendamento não funcionam. Uma estrutura ferroviária moderna perde eficiência se encontra gargalos na entrada ou na saída. O ganho econômico não está na soma de obras isoladas, mas na integração dos elos.


O assunto se torna mais urgente porque a atividade está crescendo. Os terminais administrados pela Vports movimentaram 4,1 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2026, 12% a mais que no mesmo período de 2025, segundo a concessionária. Mais volume não significa automaticamente mais competitividade. Também amplia a pressão sobre acessos, pátios e circulação urbana. Sem coordenação, o sucesso do terminal pode corroer a vantagem que o próprio investimento pretendia criar.

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Por isso, a política logística precisa ir além de uma carteira de obras. O Estado deve tratar porto, rodovia, ferrovia, retroárea e cidade como um único sistema. Isso envolve acompanhar tempo de viagem, filas, regularidade das operações, acidentes, participação de cada modal e custo de frete. Envolve aperfeiçoar o agendamento de caminhões, compartilhar informações entre operadores e planejar áreas de apoio que evitem a espera nas vias urbanas. Sem indicadores antes e depois, não será possível saber se o investimento reduziu o custo logístico e melhorou a vida no entorno.


Há, por fim, uma lição institucional. O avanço da BR-447 mostra a importância da obra, mas também os efeitos de pendências fundiárias e de cronogramas revistos. Infraestrutura não é apenas orçamento e concreto. Depende de projetos maduros, desapropriações no momento adequado, licenças, coordenação entre órgãos e capacidade de entrega. Quando essas etapas ficam para depois, empresas operam com incerteza e a economia perde tempo antes mesmo de a rota estar disponível.


O Espírito Santo tem ativos relevantes para ampliar sua presença na logística nacional. Mas a vocação portuária só se converterá em renda, investimentos e oportunidades se a carga puder sair da origem, chegar ao terminal e alcançar o navio com eficiência e previsibilidade. O porto não começa no cais. Ele começa muito antes, nos acessos, na integração dos modais e na qualidade das instituições que fazem todos os elos funcionarem juntos.

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Felipe Storch

Felipe Storch Felipe Storch

Felipe Storch Damasceno e economista com mestrado e doutorado em Administracao e Contabilidade. E professor de Economia e pesquisador dos impactos sociais e economicos de politicas publicas. Tambem e consultor, palestrante e comentarista na CBN Vitoria

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