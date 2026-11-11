O Espírito Santo está preparado para envelhecer?

O Espírito Santo está passando por uma transformação econômica silenciosa. Ela não aparece diretamente nos indicadores de inflação, emprego ou crescimento do PIB, mas terá consequências profundas sobre todos eles. A população capixaba está envelhecendo rapidamente, modificando a composição da força de trabalho, os padrões de consumo e a demanda por serviços. A questão é saber se nossa economia está preparada para essa nova realidade.





Os números mostram a dimensão da mudança. Entre 2010 e 2022, a população com 60 anos ou mais cresceu 73,1% no Espírito Santo, passando de aproximadamente 365 mil para 631 mil pessoas. Enquanto isso, a população total aumentou cerca de 9%. No último Censo, um em cada seis capixabas já tinha pelo menos 60 anos. Em Vitória, essa proporção ultrapassava 20%. O envelhecimento deixou de ser uma perspectiva distante para se tornar uma característica concreta da sociedade capixaba.





Essa transformação é, antes de tudo, uma conquista. Viver mais reflete avanços nas condições de saúde, alimentação, saneamento e qualidade de vida. Entretanto, sob a perspectiva econômica, o aumento da longevidade exige adaptações importantes. Uma sociedade que envelhece não pode continuar organizando sua economia como se a população fosse permanecer jovem.