O Espírito Santo está preparado para envelhecer?

O Espírito Santo está passando por uma transformação econômica silenciosa. Ela não aparece diretamente nos indicadores de inflação, emprego ou crescimento do PIB, mas terá consequências profundas sobre todos eles. A população capixaba está envelhecendo rapidamente, modificando a composição da força de trabalho, os padrões de consumo e a demanda por serviços. A questão é saber se nossa economia está preparada para essa nova realidade.
Os números mostram a dimensão da mudança. Entre 2010 e 2022, a população com 60 anos ou mais cresceu 73,1% no Espírito Santo, passando de aproximadamente 365 mil para 631 mil pessoas. Enquanto isso, a população total aumentou cerca de 9%. No último Censo, um em cada seis capixabas já tinha pelo menos 60 anos. Em Vitória, essa proporção ultrapassava 20%. O envelhecimento deixou de ser uma perspectiva distante para se tornar uma característica concreta da sociedade capixaba.
Essa transformação é, antes de tudo, uma conquista. Viver mais reflete avanços nas condições de saúde, alimentação, saneamento e qualidade de vida. Entretanto, sob a perspectiva econômica, o aumento da longevidade exige adaptações importantes. Uma sociedade que envelhece não pode continuar organizando sua economia como se a população fosse permanecer jovem.
O primeiro impacto ocorre no mercado de trabalho. À medida que diminui proporcionalmente a entrada de jovens e aumenta a participação de pessoas mais velhas, as empresas precisam reconsiderar suas estratégias de contratação e desenvolvimento profissional. A ideia de que a carreira termina necessariamente aos 60 anos perde sentido em uma sociedade na qual as pessoas vivem por mais tempo e podem permanecer economicamente ativas.
Isso exige superar preconceitos etários, adaptar ambientes de trabalho e ampliar oportunidades de qualificação ao longo da vida. A experiência acumulada pelos profissionais mais velhos pode representar uma vantagem competitiva, especialmente quando combinada com novas tecnologias e conhecimentos. A questão não é simplesmente prolongar a vida profissional, mas criar condições para que essa participação seja produtiva, voluntária e compatível com as diferentes capacidades individuais.
O envelhecimento também modifica o potencial de crescimento da economia. Uma população em idade ativa que cresce mais lentamente reduz uma das fontes tradicionais de expansão da produção. Para sustentar o crescimento da renda por habitante, torna-se ainda mais importante ampliar a participação no mercado de trabalho e melhorar a eficiência com que os recursos produtivos são utilizados. Países e regiões que não conseguem realizar essa adaptação podem enfrentar períodos prolongados de baixo dinamismo econômico.
Por outro lado, a mudança demográfica abre um mercado de grande potencial. A chamada economia da longevidade envolve muito mais do que medicamentos e serviços médicos. Inclui turismo, lazer, alimentação, habitação adaptada, mobilidade, tecnologia, serviços financeiros e soluções que ampliem a autonomia das pessoas. Trata-se de uma transformação na estrutura da demanda, capaz de estimular novos negócios e ocupações.
Para o Espírito Santo, essa oportunidade merece atenção especial. Empresas de tecnologia podem desenvolver soluções de monitoramento e assistência. O setor imobiliário pode incorporar características de acessibilidade e segurança. O turismo pode oferecer experiências direcionadas a públicos com maior flexibilidade de horários. Serviços especializados podem surgir para atender necessidades que antes eram resolvidas exclusivamente no ambiente familiar.
Entretanto, seria um erro imaginar que todos os idosos constituem um mercado consumidor de elevado poder aquisitivo. A população mais velha apresenta diferenças expressivas de renda, patrimônio, escolaridade e condições de saúde. Enquanto parte dispõe de estabilidade financeira e capacidade de consumo, outra enfrenta dificuldades para custear necessidades básicas. O desenvolvimento desse mercado dependerá da capacidade de oferecer soluções acessíveis para diferentes perfis de consumidores.
Uma dimensão particularmente importante é a economia dos cuidados. O aumento da população idosa, especialmente nas faixas etárias mais avançadas, amplia a necessidade de serviços de acompanhamento, assistência e cuidados de longa duração. Quando essas atividades são assumidas integralmente pelas famílias, frequentemente exigem a redução da jornada de trabalho ou o afastamento profissional de algum de seus integrantes, sobretudo mulheres.
Portanto, a ausência de uma estrutura adequada de cuidados não representa apenas um problema social. Ela também pode reduzir a oferta de trabalho, comprometer a renda familiar e limitar o crescimento econômico. Desenvolver serviços profissionais, ampliar a formação de cuidadores e estimular soluções de apoio domiciliar são medidas com potencial de produzir benefícios simultâneos para idosos, famílias e mercado de trabalho.
Existe ainda uma consequência importante para as finanças públicas. Uma população mais velha tende a modificar a composição das despesas governamentais, elevando a necessidade de determinados serviços de saúde e assistência. Antecipar essa demanda é fundamental para evitar que o aumento futuro dos custos comprometa a capacidade de investimento em outras áreas. Políticas de prevenção, promoção da autonomia e envelhecimento saudável podem melhorar a qualidade de vida e reduzir parte dessas pressões.
O Espírito Santo tem a oportunidade de incorporar essa transformação à sua estratégia de desenvolvimento. Isso envolve conhecer melhor o perfil econômico da população idosa, estimular negócios voltados à longevidade, fortalecer a qualificação profissional e preparar os serviços públicos para uma nova estrutura demográfica. Não se trata de criar uma agenda exclusivamente assistencial, mas de reconhecer um mercado em expansão e uma mudança estrutural que afetará praticamente todos os setores econômicos.
O envelhecimento também apresenta diferenças territoriais. Municípios do interior, com maior proporção de idosos e menor capacidade de oferta de serviços especializados, enfrentarão desafios distintos daqueles observados na Grande Vitória. Compreender essas particularidades será essencial para identificar oportunidades econômicas e organizar respostas adequadas a cada realidade.
Durante décadas, o planejamento econômico esteve associado à necessidade de gerar empregos para uma população predominantemente jovem. Esse objetivo permanece importante, mas já não é suficiente. Precisaremos aprender a produzir, consumir, trabalhar e organizar os serviços em uma sociedade com trajetórias de vida cada vez mais longas.
O envelhecimento da população capixaba é inevitável, mas suas consequências econômicas não estão determinadas. Elas dependerão da capacidade de adaptação das empresas, das famílias e das instituições. O Espírito Santo não pode escolher sua estrutura demográfica futura, mas pode escolher como se preparar para ela. Transformar o aumento da longevidade em desenvolvimento econômico talvez seja um dos desafios mais importantes das próximas décadas.