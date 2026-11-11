Emissão da nova identidade ultrapassa 1 milhão no ES; veja como fazer

É obrigatório o cidadão apresentar a certidão original correspondente ao seu estado civil:





Solteiros: certidão de nascimento;

Casados: certidão de casamento;

Separados, divorciados ou viúvos: certidão de casamento com a respectiva averbação.





A certidão deve estar em bom estado de conservação, legível e atualizada de acordo com o estado civil do requerente.





Também é recomendado levar um comprovante de residência. Embora não seja um documento obrigatório em todas as situações, ele pode facilitar o atendimento.





Quem quiser incluir na CIN informações de outros documentos deve apresentá-los no momento da solicitação. Entre os dados que podem ser acrescentados estão os números do NIS, PIS ou PASEP, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), do Cartão Nacional de Saúde (CNS), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do título de eleitor, de documento de identidade profissional e do certificado militar.





Também é possível incluir o tipo sanguíneo e o fator Rh, mediante apresentação de exame laboratorial assinado pelo profissional responsável ou carteira de doador de sangue expedida por instituição oficial.



Já menores de 16 anos deverão estar sempre acompanhados por um responsável, que deve estar com CPF e um documento com foto





E foto 3x4? O Espírito Santo tem kits de captura biométrica informatizada em todos os postos de identificação. Nesses locais, a fotografia e as impressões digitais são coletadas na hora.





Porém, pode ser necessária uma foto 3x4 nos seguintes casos:

Defeito ou indisponibilidade do kit biométrico;

Dificuldade de coleta das impressões digitais.





Nessas situações, a foto 3x4 deverá ser providenciada pelo próprio cidadão. Também é obrigatório que crianças com menos de 5 anos e idosos levem uma foto 3x4, pois pode ser necessário fazer o procedimento manual de coleta das impressões digitais (via entintamento) e da fotografia.