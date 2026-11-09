ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Enem
  • Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova branca
1º dia do exame

Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova branca

Professores da Gama Pré-Vestibular resolveram as questões do primeiro dia do exame, no domingo (8); confira as respostas do caderno branco

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 09:19

Publicado em 

09 nov 2026 às 09:19

O gabarito extraoficial comentado do caderno branco do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 pode ser conferido abaixo. O material foi elaborado por professores da Gama Pré-Vestibular e reúne as respostas e explicações das questões do primeiro dia de provas, no domingo (8).


O documento traz as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.


A resolução apresenta a alternativa considerada correta pelos professores e comentários que explicam o raciocínio por trás de cada resposta.


VEJA O GABARITO COMENTADO DO CADERNO BRANCO


Uma das questões de Linguagens chama a atenção por discutir o uso de dados no treinamento de ferramentas de inteligência artificial. A questão 33 apresenta uma charge em que um robô demonstra preocupação com a possibilidade de sua conversa ser utilizada para alimentar sistemas de IA. A situação inverte os papéis entre humanos e máquinas e usa o humor para provocar uma reflexão sobre privacidade e uso de informações no ambiente digital.


Abaixo, confira também o gabarito extraoficial do 1º dia, com correções também feitas por professores da Gama Pré-Vestibular, que também participaram de live de A Gazeta

Leia Mais Sobre o Enem 2026

Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova amarela

Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova azul

Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova verde

Enem 2026: simule nota do 1º dia de prova com calculadora TRI

Enem 2026 tem questões sobre mulheres, Lei Rouanet, povos indígenas e memória

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Any Gabrielly em cena de 'Habeas Corpus', série da Netflix
Destaque de série da Netflix, Any Gabrielly vai estrear nas novelas da Globo em 2027
Shawn Mendes e Bruna Marquezine estão juntos desde o início de 2026
'Abençoado pelo amor', diz Shawn Mendes ao publicar fotos com Bruna Marquezine
Susana Vieira comenta que sua tolerância anda curta até com profissionais experientes
Susana Vieira ironiza influenciadores que querem virar atores: 'Não tenho paciência'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.