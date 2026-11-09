Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova branca

O gabarito extraoficial comentado do caderno branco do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 pode ser conferido abaixo. O material foi elaborado por professores da Gama Pré-Vestibular e reúne as respostas e explicações das questões do primeiro dia de provas, no domingo (8).





O documento traz as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.





A resolução apresenta a alternativa considerada correta pelos professores e comentários que explicam o raciocínio por trás de cada resposta.





VEJA O GABARITO COMENTADO DO CADERNO BRANCO





Uma das questões de Linguagens chama a atenção por discutir o uso de dados no treinamento de ferramentas de inteligência artificial. A questão 33 apresenta uma charge em que um robô demonstra preocupação com a possibilidade de sua conversa ser utilizada para alimentar sistemas de IA. A situação inverte os papéis entre humanos e máquinas e usa o humor para provocar uma reflexão sobre privacidade e uso de informações no ambiente digital.





Abaixo, confira também o gabarito extraoficial do 1º dia, com correções também feitas por professores da Gama Pré-Vestibular, que também participaram de live de A Gazeta.