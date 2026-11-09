Enem 2026: veja o gabarito extraoficial comentado da prova azul

O gabarito extraoficial comentado do caderno azul do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 pode ser conferido abaixo. O material foi elaborado por professores da Gama Pré-Vestibular e reúne as respostas e explicações das questões do primeiro dia de provas, no domingo (8).



O documento traz as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.



A resolução apresenta a alternativa considerada correta pelos professores e comentários que explicam o raciocínio por trás de cada resposta.



VEJA O GABARITO COMENTADO DO CADERNO AZUL





Uma das questões de Ciências Humanas chama a atenção por discutir os impactos ambientais da expansão da energia solar. O item 53 aborda o descarte de painéis fotovoltaicos, que têm vida útil estimada entre 25 e 30 anos e podem gerar resíduos com substâncias poluentes, como o chumbo. O tema coloca em discussão os desafios ambientais relacionados à expansão das fontes renováveis de energia.





Abaixo, confira também o gabarito extraoficial do 1º dia, com correções também feitas por professores da Gama Pré-Vestibular, que também participaram de live de A Gazeta.