Enem 2026 tem questões sobre mulheres, Lei Rouanet, povos indígenas e memória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prova do primeiro dia do Enem 2026 trouxe questões sobre a presença das mulheres na história, a resistência dos povos indígenas, a escravidão e a construção da memória coletiva. Professores ouvidos pela Folha destacam a interpretação e a contextualização, mas apontam também a exigência de conhecimento prévio.

Na avaliação de Gilberto Alvarez, diretor e professor do Cursinho Poli, cerca de 70 das 90 questões eram fáceis ou médias. Para ele, o desafio foi administrar tempo e cansaço.

A melhor estratégia, de acordo com o Alvarez, era ler primeiro o enunciado e as alternativas e só depois buscar pistas nos textos e nas imagens. "A maior dificuldade da prova para o estudante foi a ansiedade inicial, o planejamento do tempo [...] e obviamente o cansaço."

O tema da redação do Enem 2026 é "A valorização do SUS como direito universal". Para Daniela Toffoli, professora de redação do Curso Anglo, o tema rompeu com o padrão das últimas três edições, que trouxeram recortes mais explícitos sobre grupos específicos da sociedade.

Segundo a professora, o candidato precisava ter visão crítica e identificar questões implícitas no comando da proposta. "O candidato precisava entender é a lógica implícita da banca: se é necessário valorizar, é porque, atualmente, o serviço é desvalorizado. E, se precisa ser um direito universal, é porque o acesso ainda não acontece de forma universal na prática."

Pedro Rodrigues, 19, fez o Enem pela primeira vez. Ele diz que recorreu à calma e à confiança na preparação para a redação, tida por muitos como a parte mais difícil do exame.

"Se você se preparar e souber bem como escrever, como formular um texto, tudo isso ajuda bastante. Então eu li a prova com calma e pensei bastante para responder às questões", frisou.

Recém-formado no ensino médio, o jovem pretende ingressar no curso de engenharia robótica. Para consquistar seu objetivo, Rodrigues conta que analisou as provas aplicadas nos anos anteriores.

"Eu analisei os Enems dos anos passados. Eu estudei o que a maioria das pessoas acertavam e erravam na hora de fazer a redação ou de responder as questões no geral", acrescentou.

Para professores ouvidos pela Folha, a prova exigiu interpretação e domínio dos conteúdos. Na área de linguagens, um dos destaques foi um trecho de "Menino de Engenho", de José Lins do Rego, usado como base para cinco questões.

Tamires Marcello, professora de linguagens do Colégio e Sistema pH, afirmou que, neste ano, houve maior cobrança de conteúdo do que na edição anterior, quando as perguntas se concentraram em gênero, tipologia e estrutura textual.

Para Tamires, alternativas semelhantes fizeram do domínio do conteúdo um diferencial, embora a interpretação também ajudasse a resolver a questão. A professora também ressalta uma questão sobre função referencial da linguagem e outra com um poema da década de 1980 que explorava a temática feminina.

A prova também cobrou a finalidade de anúncios, infográficos e materiais de divulgação de exposições. Nesses itens, pequenas mudanças nos verbos das alternativas podiam alterar o sentido da resposta.

Willy Rocha, professor de português da Escola SEB Lafaiete AZ, citou uma questão sobre a Lei Rouanet e outra sobre a atleta olímpica Fabiana Murer, do salto com vara.

O item relacionava a necessidade de melhorar em 15 centímetros a marca da atleta à importância da velocidade, em uma conexão com a física. "Foram duas abordagens muito interessantes em uma prova bastante característica do Enem", afirmou.

Em ciências humanas, a prova de história se afastou de uma perspectiva eurocêntrica, segundo Camila Feitosa, professora de história do Elite Rede de Ensino. O Brasil Colônia apareceu em questões sobre populações indígenas, cristianismo e escravidão.

Houve ainda questões sobre a luta das mulheres contra a misoginia e pelo voto, além de população negra e ciganos.

Pedro Zonta, professor de história da Escola SEB Lafaiete AZ, classificou a prova como uma das mais equilibradas dos últimos anos. Ele apontou questões sobre feminismo, território e preservação cultural indígena, cristianismo e ditadura militar.

"A prova de história do Enem foi uma das mais equilibradas dos últimos anos, com questões bastante características do exame, marcadas pela interdisciplinaridade e pela interpretação, mas que também exigiam conhecimento prévio dos alunos", afirma Zonta.

Para o professor, faltaram temas recorrentes em outras edições, como a Primeira República e a Era Vargas.

Além disso, um texto de 42 linhas sobre museus e memória serviu de base para quatro questões, o que, na avaliação da professora Camila, tornou a prova mais cansativa.

Em filosofia, Lígia Albuquerque, professora do Elite Rede de Ensino, afirmou que a prova ficou dentro do esperado, com questões de ética e política e maior presença da filosofia antiga. Aristóteles voltou a aparecer, assim como o contratualismo.

Neste primeiro dia do Enem, foram aplicadas questões das áreas de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação) e ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia), além da redação.