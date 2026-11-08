Difícil, tranquilo ou ruim: a opinião dos alunos sobre a redação do Enem 2026

As amigas Maria Fernanda Franzolin e Geovanna Victoria Matos, ambas de 16 anos, apostavam em uma abordagem voltada para a Inteligência Artificial. Geovanna, que é treineira, foi pega de surpresa pela temática escolhida e acabou optando por deixar a folha de redação em branco. Mesmo assim, conseguiu fazer o resto da prova sem problemas.





Já Maria Fernanda, também treineira, achou a proposta interessante por trazer um tema mais universal. “Fazia bastante tempo que a saúde não era abordada na prova e os textos de apoio ajudaram bastante”, disse.





Nem todos, porém, se adaptaram tão bem à proposta. Amigos desde a infância e ex-colegas de escola, Pedro Paulo Fortunato, de 18 anos, e Gustavo da Silva, de 17, fizeram o Enem na Estácio de Sá, no Centro de Vila Velha, e saíram com percepções diferentes.





Gustavo não gostou da proposta. “Achei o tema muito ruim, não gostei nada. Parece que não deu para desenvolver, pelo menos para mim”, disse. Apesar disso, considerou a prova tranquila no geral. “Não teve muita surpresa, foi o que eu estudei ao longo do ano e acho que consegui me sair bem”, contou.





Pedro Paulo, que faz o exame pela primeira vez, como treino, diz que não ter se preparado para valer. Mas achou o tema bem escolhido. “É um assunto muito importante, que ajuda diversas famílias no Brasil. Acho que consegui desenvolver bem e falar sobre o tema”, afirmou.