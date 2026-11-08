Bebê de 1 ano é socorrida de helicóptero após sofrer queimadura grave no Sul do ES

Uma bebê de 1 ano sofreu queimaduras graves na região do pescoço após um acidente envolvendo uma extensão elétrica, neste domingo (8), em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A criança precisou ser transportada de helicóptero para Vitória.





Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o acidente ocorreu quando uma extensão elétrica, que estava enrolada no pescoço da bebê, foi acidentalmente ligada à tomada por outra criança. Um curto-circuito provocou queimaduras que atingiram toda a região cervical da vítima.





O primeiro atendimento foi realizado pela equipe do Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, com suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192/Samu). De acordo com o Notaer, devido à gravidade das lesões, a criança precisou ser entubada e sedada durante o transporte para garantir a segurança das vias aéreas e a estabilização do quadro clínico.





A bebê foi está inernada no Hospital Estadual Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória.