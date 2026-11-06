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Trânsito

Vídeo mostra acidente entre picape e moto na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em

06 nov 2026 às 17:33

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com uma picape no fim da manhã desta sexta-feira (6), na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito SantoO momento do acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento de um estabelecimento da região (veja vídeo acima).


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Rio Novo do Sul. De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, ele foi socorrido com ferimentos de média gravidade. O motorista da picape não ficou ferido.


A Ecovias informou ainda que mobilizou equipes para atender à ocorrência. Apesar do acidente, não houve necessidade de interditar a rodovia.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Polícia

Quase 30 kg de droga são apreendidos em imóvel de Santa Inês, em Vila Velha

Publicado em 06/11/2026 às 14:46
PM apreendeu cerca de 28 kg de drogas em imóvel no município de Vila Velha
PM apreendeu cerca de 28 kg de drogas em imóvel no município de Vila Velha Divulgação | Polícia Militar

Cerca de 28 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Militar em uma residência no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (5). Entre os entorpecentes encontrados estavam aproximadamente 25,6 quilos de haxixe paquistanês, 2,2 quilos de maconha e skunk, além de metanfetamina. Ninguém foi preso.


Segundo a Polícia Militar, a apreensão ocorreu após os agentes receberem informações, durante um patrulhamento, de que uma casa estaria sendo utilizada para armazenar drogas. No endereço, um familiar do proprietário contou aos policiais que o imóvel estava alugado a um homem e que havia percebido uma movimentação intensa no local.


Ao se aproximarem de uma das janelas, os militares avistaram tabletes de maconha e embalagens de haxixe espalhados pelo chão de um quarto. Eles também sentiram um forte cheiro de entorpecentes próximo à porta, que estava entreaberta, mas protegida por uma grade. Para entrar na residência, os policiais romperam o cadeado.


Durante as buscas, foram apreendidas 51 bisnagas e 12 porções menores de haxixe paquistanês, que totalizaram aproximadamente 25,6 quilos. Os agentes também encontraram três tabletes de maconha e dois pacotes de skunk, com peso conjunto de cerca de 2,2 quilos, além de 19 papelotes e uma pedra de metanfetamina.


A apreensão incluiu ainda 220 gramas de crumble, 215 pods com THC, 22 pacotes de tabaco, duas balanças de precisão, 43 potes de silicone utilizados para acondicionamento, 82 isqueiros e um colete balístico.


O proprietário do imóvel, de 72 anos, foi localizado nas proximidades. Ele confirmou que havia alugado a residência ao homem apontado como suspeito e acompanhou as diligências policiais.


Todo o material apreendido foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Norte do ES

Foragido por tráfico de drogas é encontrado escondido em casa em Linhares

Publicado em 06/11/2026 às 13:28
Condenado por tráfico é encontrado escondido em casa em Linhares
Matheus Rodrigues dos Santos foi localizado em uma residência no distrito de Povoação, em Linhares.
 Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um jovem de 22 anos, identificado como Matheus Rodrigues dos Santos, foragido do sistema prisional após ser condenado por tráfico de drogas, foi preso na madrugada desta sexta-feira (6), no distrito de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.


Segundo a corporação, os policiais cercaram uma das residências abordadas e anunciaram a presença da equipe. Como não foram atendidos, entraram no imóvel por meio de uma ação tática. Matheus foi encontrado escondido na casa e, por estar sem documentos, informou um nome falso aos agentes.


Após consultas, os policiais descobriram a identidade do homem e constataram que ele havia sido condenado por tráfico de entorpecentes na Comarca de Colatina. De acordo com a Polícia Civil, ele havia fugido do sistema prisional e estava vivendo escondido em Linhares.


Matheus foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional para cumprir a condenação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Região Norte

Foragido da Bahia por roubo é preso após ser atraído para delegacia no ES

Publicado em 06/11/2026 às 11:56
Foragido da Bahia por roubo é preso após ser atraído para delegacia em Rio Bananal
Edilvan dos Anjos Silva foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares. Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 31 anos, identificado como Edilvan dos Anjos Silva, foragido da Justiça da Bahia por suspeita de roubo majorado, foi preso em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (5).


Segundo a Polícia Civil, os agentes descobriram que ele estava morando no município e utilizaram uma estratégia para atraí-lo até a delegacia. A corporação não divulgou detalhes sobre a abordagem nem sobre o crime investigado.


Na unidade policial, Edilvan foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido à Delegacia Regional de Linhares. Em seguida, foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Previsão do tempo

Inmet emite alerta amarelo de tempestade para 52 cidades do ES; veja lista

Publicado em 06/11/2026 às 11:18

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para 52 cidades do Espírito Santo, válido até as 23h59 desta sexta-feira (6). 


O aviso meteorológico, de perigo potencial (cor amarela), já está em vigor e prevê possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. O risco de alagamentos é baixo. 

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Municípios sob alerta

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Noroeste do ES

Operação prende duas pessoas e apreende arma e drogas em Marilândia

Publicado em 06/11/2026 às 08:46
Operação prende duas pessoas e apreende arma e drogas em Marilândia
Policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão na operação. 
 Crédito: Divulgação | PCES

Duas pessoas foram presas durante a Operação Lustratio, deflagrada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (6). Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, com apreensão de drogas, arma de fogo, munições, simulacros e uma balança de precisão.


De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 20 anos foi presa por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em um imóvel no Conjunto Habitacional Honório Passamani, na zona rural do município. 


Com a ajuda de um cão farejador da Polícia Militar, os agentes encontraram oito papelotes de cocaína, sete pedras de crack e quatro buchas de maconha escondidos no reservatório de água da descarga de um banheiro. Também foram apreendidos uma balança de precisão e um celular. Segundo a Polícia Civil, a jovem será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.


Em outro endereço, um homem de 30 anos foi preso após os policiais encontrarem um revólver calibre 32, carregado com seis munições, dentro do guarda-roupas do quarto. Três cartões de memória e um celular também foram apreendidos.


O homem foi levado à delegacia, autuado por posse irregular de arma de fogo e liberado após o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Socorro mecânico

Sexta-feira começa com congestionamento no acesso para a Terceira Ponte em Vitória

Publicado em 06/11/2026 às 08:23
Congestionamento no acesso para a Terceira Ponte, sentido Vitória - Vila Velha Rodrigo Gomes

Um socorro mecânico a um carro deixou o trânsito congestionado no início da manhã desta sexta-feira (6) na Terceira Ponte, no acesso para a via, sentido Vitória - Vila Velha. Por volta das 8h um guincho iniciou a retirada do veículo, mas a retenção por conta disso segue refletindo no trânsito da Capital.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Feminicídio

Suspeito de matar babá a tiros na Serra é preso em Cariacica

Publicado em 05/11/2026 às 22:15
Fabio Eugenio Madeira
Fabio Eugenio Madeira foi preso na Rodovia do Contorno Lucas Barcelos

Fabio Eugenio Madeira, de 56 anos, suspeito de matar a tiros a babá Jerlane Ribeiro Conceição, de 40 anos, em Jardim Carapina, na Serra, foi preso na noite desta quinta-feira (5), na Rodovia do Contorno, em Cariacica.


A informação foi confirmada pelo repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, junto às forças de segurança. Após ser detido, o caminhoneiro foi encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.


De acordo com relatos de testemunhas à polícia, Jerlane mantinha um relacionamento de muitos anos com o suspeito, que é proprietário do prédio onde o crime aconteceu. Há cerca de três meses, ela havia se mudado para um dos apartamentos do imóvel para morar com o companheiro.


A babá foi morta a tiros no apartamento, na presença do próprio filho. Durante o ataque, um bebê de um ano, que estava sob os cuidados dela, também acabou atingido de raspão. Fabio Eugênio fugiu após os disparos. 

Relacionamento conturbado

De acordo com parentes, Jerlane e Fábio tinham uma relação conturbada. A situação também foi confirmada pela vizinha que tentou socorrer a babá, que informou já ter ouvido várias discussões do casal, e que, inclusive, Jerlane queria se separar, mas que Fábio não aceitava.

Momento em que suspeito é levado à delegacia

Segundo a Polícia Civil, depois de fugir do local do crime, Fábio ficou rodando de carro pela Grande Vitória. A polícia monitorou o caminhoneiro e conseguiu fazer o cerco na Rodovia do Contorno. No momento da prisão ele estava sozinho.  Durante a abordagem, os militares encontraram no interior do veículo uma pistola calibre 380, carregada com 13 munições intactas. Imagens registradas pela reportagem da TV Gazeta (veja acima) mostram o momento que Fabio é levado ao DHPP de Vitória. 

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Chuva no ES

Temporal destelha casas e provoca queda de pedra na BR 262 em Ibatiba

Publicado em 05/11/2026 às 21:23
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Forte chuvas provoca destelhamento e queda de pedra em IBatiba 
 Crédito: Redes Sócias e @tvpluenzy

Um temporal acompanhado de ventos fortes atingiu Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5), provocando destelhamentos e a queda de uma pedra de grande porte na BR 262. A rodovia ficou parcialmente interditada na altura do km 149, onde equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foram mobilizadas para retirar o material da pista.


Segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibatiba, José Ferreira, a chuva mais intensa durou cerca de 40 minutos. Depois desse período, continuou chovendo no município, mas com menor intensidade.

Além da ocorrência na rodovia, a Defesa Civil recebeu relatos de casas destelhadas em diferentes pontos da cidade. Até a última atualização da reportagem, não havia um levantamento do número de imóveis atingidos.


Na BR 262, a retirada da pedra e a limpeza da pista foram realizadas em conjunto pela PRF e pelo DNIT. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi encerrada por volta das 18h40.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Chuva no ES

Temporal com granizo danifica telhados e derruba árvore em Iúna

Publicado em 05/11/2026 às 20:48

Um temporal acompanhado de ventos fortes e  granizo atingiu Iúnana Região do Caparaó, no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5). A chuva começou por volta das 16h30, durou cerca de 40 minutos e provocou danos em telhados, queda de árvore e interrupção no fornecimento de energia elétrica.


Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, a chuva de granizo durou aproximadamente um minuto e causou danos em imóveis do bairro Quilombo. Algumas casas tiveram os telhados danificados, mas parte dos reparos já foi realizada.


Além dos estragos nas residências, uma árvore caiu na ES 185, nas proximidades do Lar dos Velhinhos do Caparaó. A queda atingiu fios de internet e deixou cerca de oito residências às margens da rodovia sem energia elétrica.


A via já foi desobstruída, e a concessionária EDP trabalha nos reparos da rede elétrica para restabelecer o fornecimento de energia.


Até a última atualização da reportagem, não havia informações sobre o volume de chuva registrado no município.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Susto

Vídeo mostra poste caindo sobre carro estacionado em Brejetuba

Publicado em 05/11/2026 às 14:44

Um poste caiu sobre um carro estacionado nas imediações da Praça Celestina Xista Badaró, no Centro de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da queda e as faíscas provocadas pelo impacto (veja acima).


De acordo com a concessionária de energia EDP, uma equipe de plantão foi enviada ao local logo após a ocorrência. Os profissionais isolaram a área e eliminaram os riscos.


Nesta quinta-feira (5), equipes da empresa trabalham na substituição do poste. Por segurança, o fornecimento de energia para os clientes do entorno permanece interrompido até a conclusão do serviço.


Choveu no município durante a noite, mas, segundo a Defesa Civil Municipal, não houve acionamentos. A Polícia Militar informou que também não recebeu chamados relacionados à ocorrência.

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Motociclista fica ferido após ser atingido por árvore em Vargem Alta

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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