Dupla é presa em área de possível atuação da Tropa do Urso em Águia Branca

Dois jovens de 20 anos foram presos durante uma operação da Polícia Militar no bairro João Paulo II, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (3). A ação foi realizada após levantamentos da corporação sobre a possível atuação da Tropa do Urso, organização criminosa de Colatina, no município.





Segundo a PM, drogas foram encontradas em um esconderijo em meio à vegetação. Ao todo, foram apreendidos crack, cocaína, munições, celulares, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.





Em nota, a Polícia Civil informou que os dois jovens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.