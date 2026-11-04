Tecnologia de dados ajuda a reduzir desperdícios e aumentar eficiência em empresas

Em um cenário em que as empresas buscam mais eficiência operacional e decisões cada vez mais estratégicas, a qualidade dos dados se torna um fator essencial. Informações inconsistentes, sistemas pouco integrados e processos redundantes podem comprometer a análise dos resultados e dificultar a identificação de oportunidades de melhoria.
Segundo o relatório State of the Cloud 2026, da Flexera, as empresas estimam desperdiçar, em média, 29% dos gastos com serviços de infraestrutura e plataforma em nuvem. O dado reforça a importância de avaliar como os recursos tecnológicos são utilizados e de que forma a organização dos dados pode contribuir para uma operação mais eficiente.
Nesse cenário, a tecnologia de dados ajuda a estruturar ambientes mais confiáveis, integrados e alinhados às necessidades do negócio, especialmente para empresas que precisam aumentar a eficiência de estruturas complexas e sustentar decisões com informações seguras. Fundada no Espírito Santo, a Globalsys oferece serviços voltados para quem tem esse desafio, com foco em automação, desenvolvimento de software, sustentação e transformação digital.
“Não adianta ter centenas de indicadores se a empresa não consegue identificar quais são confiáveis ou relevantes para o negócio. A engenharia de dados e a governança permitem organizar esse ambiente, eliminar redundâncias e dar mais consistência às análises. Isso ajuda os gestores a identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões com base em informações que refletem a realidade da operação”, destaca o head de Dados e Analytics da Globalsys, Leandro Lima.
Entre as oportunidades de otimização estão licenças subutilizadas, estruturas de armazenamento inadequadas, relatórios repetidos e processos manuais. Segundo Leandro, a análise contínua desses ambientes permite identificar gargalos, adequar recursos às necessidades da operação e avaliar aspectos como número de usuários, frequência de acesso, desempenho e custos de manutenção.
“Hoje existe uma correria contra o tempo para a implementação de ferramentas, mas, antes de qualquer coisa, é preciso entender como a tecnologia se integra aos processos e se conecta à operação. Quando dados, sistemas e operação estão alinhados, a empresa ganha mais visibilidade sobre seu funcionamento, consegue identificar oportunidades de melhoria e tem mais consistência para direcionar seus investimentos”, afirma.
Um dos cases da empresa citado por Leandro Lima é o projeto de modernização do ambiente analítico da Kora Saúde, que, segundo ele, mostra na prática como a integração e a organização das informações podem melhorar a eficiência da gestão.
“A Kora Saúde possui uma operação hospitalar complexa, com dados provenientes de diferentes unidades e uma estrutura analítica que reunia mais de 800 painéis e aproximadamente 2 mil indicadores. Diante disso, surgiu a oportunidade de integrar as informações e modernizar o ambiente de dados, ampliando as condições para uma análise mais eficiente e um acompanhamento mais estratégico dos resultados”, afirma
Em parceria com a Globalsys, o grupo realizou a reestruturação do ambiente analíticos, contemplando quatro ações:
• Centralização das informações das unidades hospitalares.
• Estruturação de data lake e data warehouse na plataforma Microsoft Azure Synapse.
• Integração com o Power BI.
• Migração e otimização de mais de 800 painéis de indicadores utilizados por áreas como controladoria, financeiro, suprimentos, engenharia, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e alta direção.
A modernização contribuiu para aprimorar o desempenho do ambiente analítico e ampliar a visibilidade sobre os resultados das diferentes unidades hospitalares do grupo.
“Com os painéis reorganizados, a alta gestão passou a acessar indicadores consolidados pelo celular, tornando o acompanhamento da operação mais ágil e facilitando o acesso às informações para a tomada de decisão”, destaca Leandro.