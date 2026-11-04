Tecnologia de dados ajuda a reduzir desperdícios e aumentar eficiência em empresas

Em um cenário em que as empresas buscam mais eficiência operacional e decisões cada vez mais estratégicas, a qualidade dos dados se torna um fator essencial. Informações inconsistentes, sistemas pouco integrados e processos redundantes podem comprometer a análise dos resultados e dificultar a identificação de oportunidades de melhoria.





Segundo o relatório State of the Cloud 2026, da Flexera, as empresas estimam desperdiçar, em média, 29% dos gastos com serviços de infraestrutura e plataforma em nuvem. O dado reforça a importância de avaliar como os recursos tecnológicos são utilizados e de que forma a organização dos dados pode contribuir para uma operação mais eficiente.





Nesse cenário, a tecnologia de dados ajuda a estruturar ambientes mais confiáveis, integrados e alinhados às necessidades do negócio, especialmente para empresas que precisam aumentar a eficiência de estruturas complexas e sustentar decisões com informações seguras. Fundada no Espírito Santo, a Globalsys oferece serviços voltados para quem tem esse desafio, com foco em automação, desenvolvimento de software, sustentação e transformação digital.





“Não adianta ter centenas de indicadores se a empresa não consegue identificar quais são confiáveis ou relevantes para o negócio. A engenharia de dados e a governança permitem organizar esse ambiente, eliminar redundâncias e dar mais consistência às análises. Isso ajuda os gestores a identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões com base em informações que refletem a realidade da operação”, destaca o head de Dados e Analytics da Globalsys, Leandro Lima.





Entre as oportunidades de otimização estão licenças subutilizadas, estruturas de armazenamento inadequadas, relatórios repetidos e processos manuais. Segundo Leandro, a análise contínua desses ambientes permite identificar gargalos, adequar recursos às necessidades da operação e avaliar aspectos como número de usuários, frequência de acesso, desempenho e custos de manutenção.





“Hoje existe uma correria contra o tempo para a implementação de ferramentas, mas, antes de qualquer coisa, é preciso entender como a tecnologia se integra aos processos e se conecta à operação. Quando dados, sistemas e operação estão alinhados, a empresa ganha mais visibilidade sobre seu funcionamento, consegue identificar oportunidades de melhoria e tem mais consistência para direcionar seus investimentos”, afirma.