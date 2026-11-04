Dois são presos com quase 9 kg de cocaína e R$ 29,7 mil em Cachoeiro

Dois homens, de 26 e 31 anos, foram presos em flagrante com quase 9 kg de cocaína e R$ 29,7 mil em dinheiro na noite de terça-feira (3), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um terceiro suspeito, de 27 anos, também foi detido na ação, mas acabou ouvido e liberado.





Duas pistolas, munições e materiais usados no preparo e na embalagem de drogas também foram apreendidos. A ação foi realizada por policiais militares após uma denúncia de tráfico de drogas. Segundo a PM, havia informações de que o imóvel era utilizado para preparar, armazenar e distribuir entorpecentes na região.





No local, foram encontrados 640 pinos de cocaína prontos para a venda, um balde com 6,715 quilos da droga a granel e outra porção de 640 gramas. Ao todo, foram apreendidos 8,680 quilos de cocaína.





Também foram recolhidos R$ 29,7 mil em espécie, duas pistolas calibre 9 mm, 57 munições, cinco carregadores, três balanças de precisão, dois celulares, materiais para preparo e embalagem de drogas e um veículo.





Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, os homens de 26 e 31 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados ao sistema prisional. Já o suspeito de 27 anos foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para prendê-lo em flagrante.