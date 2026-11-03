Três suspeitos são presos com quase 2 kg de drogas em Cachoeiro

Três homens, de 28, 30 e 38 anos, foram presos em uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (2). Na casa apontada como ponto de venda de entorpecentes, os policiais apreenderam quase 2 kg de drogas, além de dinheiro, cigarros eletrônicos e outros materiais.





Segundo a PM, uma denúncia anônima informava que um homem estaria armazenando drogas no imóvel e tinha um mandado de prisão em aberto. Durante uma campana, os policiais viram o suspeito entrar em um carro com uma sacola. Ao perceber que era acompanhado, um dos ocupantes do veículo arremessou o objeto pela janela. Dentro dele, havia porções de crack.





Além do suspeito, os outros dois ocupantes do carro também foram detidos. Nas buscas na residência, os militares encontraram porções de crack, cocaína, maconha do tipo skunk e um tablete de maconha. Também foram apreendidos R$ 612, 12 dispositivos eletrônicos para fumar (vapes), quatro celulares, duas munições de calibre 5,56 mm, duas balanças de precisão e um molho de chaves.





De acordo com a Polícia Civil, o homem de 30 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de ter um mandado de prisão cumprido. O suspeito de 38 anos também foi autuado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Já o homem de 28 anos foi autuado pelos mesmos crimes, além de desobediência e por trafegar em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação, gerando perigo de dano. Os três foram encaminhados ao sistema prisional.