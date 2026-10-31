Como será o tempo no Espírito Santo em novembro

O mês de novembro está prestes a começar, e, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o que pode-se esperar para o período no Espírito Santo são chuvas um pouco acima da média na maior parte do Estado, além de dias mais quentes do que em outubro em alguns pontos.





Quanto às chuvas no mês de novembro, a previsão da Climatempo indica uma tendência de precipitação um pouco acima da média na maior parte do Espírito Santo, exceto no litoral Norte e na Grande Vitória (confira no mapa abaixo).