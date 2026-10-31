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Previsões climáticas

Como será o tempo no Espírito Santo em novembro

Expectativa, segundo a Climatempo, é de chuva um pouco acima da média e dias mais quentes do que em outubro em alguns pontos do Estado

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 10:17

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

31 out 2026 às 10:17

O mês de novembro está prestes a começar, e, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o que pode-se esperar para o período no Espírito Santo são chuvas um pouco acima da média na maior parte do Estado, além de dias mais quentes do que em outubro em alguns pontos. 


Quanto às chuvas no mês de novembro, a previsão da Climatempo indica uma tendência de precipitação um pouco acima da média na maior parte do Espírito Santo, exceto no litoral Norte e na Grande Vitória (confira no mapa abaixo).

Mapa mostra a tendência de chuvas para o mês de novembro de 2026 em todo o Brasil
Mapa mostra a tendência de chuvas para o mês de novembro de 2026 em todo o Brasil Crédito: Climatempo

Em relação à temperatura, boa parte do Estado vai ficar dentro da média, porém os dias devem ficar mais quentes no litoral Norte capixaba e em algumas cidades das regiões Sul e Serrana. Apesar disso, não há previsão de ondas de calor. 


Importante destacar que o El Niño continua ativo e se aproxima de seu máximo, que deve ocorrer provavelmente em dezembro de 2026. O fenômeno provoca aquecimento anormal das águas do Pacífico, alterando temporariamente a distribuição de umidade e calor no planeta.

Mapa mostra a tendência de temperatura para o mês de novembro de 2026 em todo o Brasil
Mapa mostra a tendência de temperatura para o mês de novembro de 2026 em todo o Brasil Crédito: Climatempo
Pode haver formação de ZCAS?

Durante o mês de novembro de 2026, conforme a Climatempo, é possível que haja formação de corredores de umidade e pelo menos um pode evoluir para a configuração de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 


A ZCAS (lê-se zacas) é caracterizada por uma extensa faixa de instabilidade sobre o interior do Brasil, que provoca vários dias de chuva persistente e volumosa, inclusive na Região Sudeste. 

Resumão do clima no mês de novembro no Sudeste:

  • Tendência de precipitações acima do normal;
  • Pancadas de chuva devem ser regulares e distribuídas ao longo do mês;
  • Possibilidade de ao menos uma frente fria de forte intensidade, causando queda de temperatura acentuada;
  • Picos de calor devem ocorrer, mas a chance de ondas de calor é baixa;
  • Possibilidade de dias com frio atípico;
  • Risco de temporais.

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