Halloween: conheça três bruxas do Espírito Santo que quebram os estereótipos

Caldeirão fumegante, vassoura voadora, chapéu pontudo e uma gargalhada assustadora. Quando o assunto é bruxaria, essas são algumas das imagens que vêm à cabeça de muita gente. Mas, fora dos filmes e das fantasias de Halloween, a realidade é bem diferente: as bruxas também são mulheres que trabalham, estudam, cuidam de outras pessoas e encontram na natureza e na espiritualidade caminhos para compreender a vida.





No Espírito Santo, HZ entrevistou três mulheres que mostram que a bruxaria não cabe em uma caricatura. A arteterapeuta e sacerdotisa Luzi Silveira, a terapeuta integrativa Lorena Souza e a educadora socioambiental e terapeuta Morgana Velini têm trajetórias diferentes, mas compartilham uma relação com os saberes ancestrais, as práticas de cuidado e a busca pelo conhecimento.





Com a chegada do Halloween, celebrado neste sábado, 31 de outubro, elas ajudam a desfazer a ideia de que bruxas são figuras malignas. Para essas mulheres, a bruxaria passa por estudo, conexão com a natureza, liberdade, empoderamento e, sobretudo, uma maneira particular de enxergar o mundo.