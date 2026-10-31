Craque Neto pede desculpas aos fãs do BTS após ser cancelado





"Eu não sabia que os caras cantavam tão bem assim! Vocês desculpam eu! Perdão! Ó, desculpa! Os coreanos lá cantam bem, eu não sabia, não conhecia... Eu não os conhecia", disse. Em seguida, o ex-jogador contou que procurou conhecer as músicas do grupo depois da repercussão de suas falas.