Craque Neto pede desculpas aos fãs do BTS após ser cancelado

O apresentador Neto, conhecido como Craque Neto, sentiu na pele a força do fã-clube do BTS e recuou. Dois dias depois de fazer duras críticas ao grupo sul-coreano, o ex-ídolo do Corinthians pediu desculpas ao vivo no programa Os Donos da Bola, nesta sexta-feira (30).
"Eu não sabia que os caras cantavam tão bem assim! Vocês desculpam eu! Perdão! Ó, desculpa! Os coreanos lá cantam bem, eu não sabia, não conhecia... Eu não os conhecia", disse. Em seguida, o ex-jogador contou que procurou conhecer as músicas do grupo depois da repercussão de suas falas.
Neto ironizou as tentativas de cancelamento nas redes sociais e afirmou que não se preocupa com as críticas, mesmo com internautas vazando seus dados e o filiando ao Partido Liberal (PL).
O apresentador também foi inscrito no programa de sócio-torcedor do Flamengo. Mais: uma petição pública foi criada pelos fãs da banda. O abaixo-assinado pede a retirada do busto de Neto da sede do Corinthians.
A mobilização nas redes foi coordenada pelos fãs-clubes do BTS, uma rede global de admiradores que se apresenta como ARMY (exército, em inglês). A sigla significa Adorable Representative M.C. for Youth, expressão que pode ser traduzida como "Adorável Representante M.C. da Juventude".
Os admiradores do grupo de K-pop também organizam campanhas solidárias, arrecadações e projetos ambientais que conectam a cultura pop a causas sociais.
A fúria deles contra Neto teve início após o ex-jogador, irritado com as mudanças no trânsito de São Paulo provocadas pela movimentação para os shows do BTS em São Paulo, realizados no estádio Morumbis. A primeira apresentação foi na quarta-feira (28), para um público de 85 mil pessoas.
Naquele dia, o apresentador, incomodado com os congestionamentos na região, questionou a qualidade musical dos integrantes, além de debochar das coreografias. "Esses caras não cantam porra nenhuma. Vocês estão de sacanagem com o povo brasileiro. Essas dancinhas... não, é tudo igual. O que esses caras cantam?".
O BTS voltou a se apresentar no Morumbis na sexta (30), e o último show em São Paulo está marcado para este sábado (31).