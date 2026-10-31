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Primeiro filho

Saiba quem substituirá Maju Coutinho no ‘Fantástico’ durante licença-maternidade

O jornalista Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres, vai substituir a apresentadora Maju Coutinho na bancada do Fantástico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 11:08

Maju Coutinho
Maju Coutinho entrará em licença-maternidade a partir de janeiro Reprodução @Majucoutinhoreal
O jornalista Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres, vai substituir a apresentadora Maju Coutinho na bancada do Fantástico. Coutinho entrará em licença-maternidade a partir de janeiro, quando deverá dar à luz seu primeiro filho, chamado Malik.

Carvalho já havia apresentado o Fantástico por uma temporada, no final do ano passado. Agora, seu período será mais longo. Ele vai dividir a bancada com Poliana Abritta, atual colega de Coutinho no programa dominical.

Coutinho, de 48 anos, terá o bebê com o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem está desde 2009. "Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular", escreveu Maju ao revelar a gravidez.

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