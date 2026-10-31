Ex-BBBs Renata Saldanha e Maike anunciam gravidez





"Não somos mais dois sonhando com o futuro. Agora, somos três", escreveram na publicação. Em outro trecho da mensagem, os dois contaram que a notícia chegou em meio aos planos que vinham construindo juntos. "No meio de tantos planos, promessas e sonhos compartilhados, descobrimos que o amor também tinha preparado um novo caminho para nós", afirmaram.