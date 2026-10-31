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Anúncio no Ceará

Ex-BBBs Renata Saldanha e Maike anunciam gravidez

Os ex-participantes do BBB 25 anunciaram nesta sexta-feira (30) que estão à espera do primeiro filho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 08:50

Maike Allan e Renata Saldanha anunciam gravidez
Maike Allan e Renata Saldanha anunciam gravidez Reprodução @maikeallan
Renata Saldanha e Maike Allan vão aumentar a família. Os ex-participantes do BBB 25 anunciaram nesta sexta-feira (30) que estão à espera do primeiro filho.

O casal compartilhou nas redes sociais uma sequência de fotos para celebrar a gravidez e marcar o início de uma nova etapa da relação.

"Não somos mais dois sonhando com o futuro. Agora, somos três", escreveram na publicação. Em outro trecho da mensagem, os dois contaram que a notícia chegou em meio aos planos que vinham construindo juntos. "No meio de tantos planos, promessas e sonhos compartilhados, descobrimos que o amor também tinha preparado um novo caminho para nós", afirmaram.

O anúncio foi feito no Ceará, estado de origem de Renata. Nas imagens, ela aparece com um vestido branco e um acessório delicado na cabeça, enquanto Maike posa ao seu lado. O cenário, com formações de areia colorida e paisagens do litoral cearense, serviu de pano de fundo para os registros da gestação.

Em um depoimento sobre a novidade, os dois disseram viver um período de muitas emoções e descobertas. Renata destacou que anunciar a gravidez em sua terra natal tornou o momento ainda mais especial e relembrou as mudanças pelas quais suas vidas passaram desde que se conheceram.

"É incrível pensar em tudo o que aconteceu nas nossas vidas desde que nos conhecemos e agora poder celebrar a chegada do nosso primeiro filho", afirmou. O casal também disse estar feliz e ansioso com o que vem pela frente.

A história de Renata e Maike começou diante das câmeras, durante o BBB 25, exibido entre janeiro e abril de 2025. Os dois se conheceram no confinamento e deram continuidade ao relacionamento depois do fim do reality show.

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