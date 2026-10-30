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Ela vem aí?

Shakira no ES? Veja o que se sabe sobre o suposto show da cantora no Kleber Andrade

Publicação de jornalista conhecido por antecipar shows e registro no site da Sesport deram o que falar entre os fãs da artista
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 12:53

Veja o que se sabe sobre o suposto show da Shakira no Kleber Andrade
Veja o que se sabe sobre o suposto show da Shakira no Kleber Andrade Reprodução Instagram @shakira / Giovani Pagotto; Governo do ES

A possibilidade de ver Shakira no Espírito Santo em 2027 deixou os fãs da cantora animados. O jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar informações sobre shows e turnês, publicou nas redes sociais que a artista colombiana fará uma apresentação no dia 3 de janeiro de 2027, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.


A notícia rapidamente movimentou a internet, com fãs comemorando a possibilidade de assistir à cantora de perto. Mas será que o show está confirmado?


HZ consultou a agenda oficial do Estádio Kleber Andrade na manhã desta sexta-feira (30), disponibilizada no site da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), responsável pela administração do espaço. Na ocasião, o calendário indicava uma reserva para o dia 3 de janeiro de 2027, com o nome “Turnê Internacional da Shakira”.

Show da Shakira estava na agenda oficial do Estádio Kleber Andrade, no site da Sesport
Show da Shakira estava na agenda oficial do Estádio Kleber Andrade, no site da Sesport Reprodução Sesport

A informação parecia reforçar o anúncio feito por Flesch. No entanto, ao ser procurada pela reportagem, a Sesport enviou uma nota afirmando que ainda não há confirmação.


“A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que ainda não há a confirmação da realização do show no Estádio Kleber Andrade”, informou a pasta.


Após o HZ questionar a secretaria sobre a reserva que constava no calendário oficial, o registro deixou de aparecer na agenda do estádio. Coincidência? Uma possível mudança de data? Ou apenas uma questão burocrática? O fato é que a reserva misteriosa despertou a atenção e levantou questionamentos.
Shakira fará turnê no Brasil em janeiro de 2027?

Informações sobre uma possível passagem de Shakira pelo Brasil em janeiro de 2027 também começaram a circular em outros sites. Até o momento, porém, não há confirmação oficial da apresentação no Espírito Santo por parte da secretaria que administra o estádio.


Por enquanto, a possível apresentação segue no campo da expectativa. HZ acompanha o caso e atualizará as informações assim que houver novidades.

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