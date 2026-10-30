Shakira no ES? Veja o que se sabe sobre o suposto show da cantora no Kleber Andrade

A possibilidade de ver Shakira no Espírito Santo em 2027 deixou os fãs da cantora animados. O jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar informações sobre shows e turnês, publicou nas redes sociais que a artista colombiana fará uma apresentação no dia 3 de janeiro de 2027, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.





A notícia rapidamente movimentou a internet, com fãs comemorando a possibilidade de assistir à cantora de perto. Mas será que o show está confirmado?





HZ consultou a agenda oficial do Estádio Kleber Andrade na manhã desta sexta-feira (30), disponibilizada no site da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), responsável pela administração do espaço. Na ocasião, o calendário indicava uma reserva para o dia 3 de janeiro de 2027, com o nome “Turnê Internacional da Shakira”.