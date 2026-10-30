Shakira no ES? Veja o que se sabe sobre o suposto show da cantora no Kleber Andrade

A possibilidade de ver Shakira no Espírito Santo em 2027 deixou os fãs da cantora animados. O jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar informações sobre shows e turnês, publicou nas redes sociais que a artista colombiana fará uma apresentação no dia 3 de janeiro de 2027, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
A notícia rapidamente movimentou a internet, com fãs comemorando a possibilidade de assistir à cantora de perto. Mas será que o show está confirmado?
HZ consultou a agenda oficial do Estádio Kleber Andrade na manhã desta sexta-feira (30), disponibilizada no site da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), responsável pela administração do espaço. Na ocasião, o calendário indicava uma reserva para o dia 3 de janeiro de 2027, com o nome “Turnê Internacional da Shakira”.
A informação parecia reforçar o anúncio feito por Flesch. No entanto, ao ser procurada pela reportagem, a Sesport enviou uma nota afirmando que ainda não há confirmação.
“A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que ainda não há a confirmação da realização do show no Estádio Kleber Andrade”, informou a pasta.
Após o HZ questionar a secretaria sobre a reserva que constava no calendário oficial, o registro deixou de aparecer na agenda do estádio. Coincidência? Uma possível mudança de data? Ou apenas uma questão burocrática? O fato é que a reserva misteriosa despertou a atenção e levantou questionamentos.
Informações sobre uma possível passagem de Shakira pelo Brasil em janeiro de 2027 também começaram a circular em outros sites. Até o momento, porém, não há confirmação oficial da apresentação no Espírito Santo por parte da secretaria que administra o estádio.
Por enquanto, a possível apresentação segue no campo da expectativa. HZ acompanha o caso e atualizará as informações assim que houver novidades.