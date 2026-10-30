Fãs clubes suspendem atividades após Ivete adiar show em SP

A cantora Ivete Sangalo Fabio Rocha/Globo

Indignados com o adiamento do show A La Sangalo, que seria realizado no sábado (31) no parque Ibirapuera, em São Paulo, vários fãs clubes de Ivete Sangalo decidiram suspender as atividades e divulgaram a opção por meio das redes sociais.

O adiamento, comunicado três dias antes da apresentação, foi motivado pelo tempo chuvoso, que dificulta a montagem da estrutura do espetáculo. O show foi transferido para o dia 6 de março de 2027, no mesmo local, um espaço aberto no Ibirapuera.

Os fãs expressaram a revolta porque muitos haviam comprado passagens e reservado hotéis com antecedência na capital paulista. Eles também demonstraram irritação com a ausência da Ivete nas redes sociais logo após a divulgação do comunicado.

O Ilove Ivete, fã clube criado em 2017 e com mais de 800 mil seguidores no Instagram, alegou ter sido bloqueado pela equipe da artista após fazer cobranças em relação ao espetáculo e decidiu suspender as atividades.

"Cobrar respeito e responsabilidade não deveria ser motivo para silenciar quem sempre esteve presente", diz postagem do grupo.

O fã clube Ivetinha Rainha Oficial citou outras decepções com a equipe da cantora e falou em falta de acolhimento após a decisão de adiar a apresentação no Ibirapuera.

"Onde está a tentativa de encontrar alternativas, de buscar uma realocação ou, ao menos, de oferecer uma resposta digna a quem confiou na realização do evento?", questionou.

O grupo, com 229 mil seguidores, também decidiu fazer uma pausa.

Outros fãs clubes que manifestaram insatisfação e suspenderem as atividades são o Ivete Diva e o Delírio Sangalo.

Nesta sexta (30), a cantora gravou uma sequência de vídeos para explicar o ocorrido. Ela disse que não havia falado antes por estar consternada e triste.

Segundo ela, o show é grande e precisa de tempo para ser montado. Ivete disse que não foi possível encontrar outros espaços para o espetáculo, por falta de datas na agenda das casas de shows.

"Eu quis ser o mais cuidadosa e cautelosa possível. Isso é um perfil meu", disse. "Estou muito convicta que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar, apesar da chateação e da tristeza".

A cantora afirmou ainda que prefere ficar triste do que chorar depois. Disse também que não quer perder a vontade de fazer novas músicas e shows.