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Fãs clubes suspendem atividades após Ivete adiar show em SP

Decisão em cima da hora, ausência nas redes sociais e falta de acolhimento geram descontentamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 09:35

A cantora Ivete Sangalo Fabio Rocha/Globo
Indignados com o adiamento do show A La Sangalo, que seria realizado no sábado (31) no parque Ibirapuera, em São Paulo, vários fãs clubes de Ivete Sangalo decidiram suspender as atividades e divulgaram a opção por meio das redes sociais.
O adiamento, comunicado três dias antes da apresentação, foi motivado pelo tempo chuvoso, que dificulta a montagem da estrutura do espetáculo. O show foi transferido para o dia 6 de março de 2027, no mesmo local, um espaço aberto no Ibirapuera.
Os fãs expressaram a revolta porque muitos haviam comprado passagens e reservado hotéis com antecedência na capital paulista. Eles também demonstraram irritação com a ausência da Ivete nas redes sociais logo após a divulgação do comunicado.
O Ilove Ivete, fã clube criado em 2017 e com mais de 800 mil seguidores no Instagram, alegou ter sido bloqueado pela equipe da artista após fazer cobranças em relação ao espetáculo e decidiu suspender as atividades.
"Cobrar respeito e responsabilidade não deveria ser motivo para silenciar quem sempre esteve presente", diz postagem do grupo.
O fã clube Ivetinha Rainha Oficial citou outras decepções com a equipe da cantora e falou em falta de acolhimento após a decisão de adiar a apresentação no Ibirapuera.
"Onde está a tentativa de encontrar alternativas, de buscar uma realocação ou, ao menos, de oferecer uma resposta digna a quem confiou na realização do evento?", questionou.
O grupo, com 229 mil seguidores, também decidiu fazer uma pausa.
Outros fãs clubes que manifestaram insatisfação e suspenderem as atividades são o Ivete Diva e o Delírio Sangalo.
Nesta sexta (30), a cantora gravou uma sequência de vídeos para explicar o ocorrido. Ela disse que não havia falado antes por estar consternada e triste.
Segundo ela, o show é grande e precisa de tempo para ser montado. Ivete disse que não foi possível encontrar outros espaços para o espetáculo, por falta de datas na agenda das casas de shows.
"Eu quis ser o mais cuidadosa e cautelosa possível. Isso é um perfil meu", disse. "Estou muito convicta que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar, apesar da chateação e da tristeza".
A cantora afirmou ainda que prefere ficar triste do que chorar depois. Disse também que não quer perder a vontade de fazer novas músicas e shows.
Com espírito latino, o show A La Sangalo foi apresentado pela primeira vez no Rock in Rio, na 20ª participação da cantora no festival.

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