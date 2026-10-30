Turismo cemiterial pelo Espírito Santo: conheça passeios que unem história, arte e mistério

O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é tradicionalmente marcado pelas homenagens e visitas aos túmulos de familiares e amigos. Mas você sabia que os cemitérios também podem ser destinos de passeios turísticos? No Espírito Santo, o turismo cemiterial - ou "necrotour" - começa a ganhar espaço com experiências que convidam o público a conhecer histórias, manifestações artísticas e curiosidades preservadas nesses locais.



A modalidade tem como proposta valorizar a memória coletiva por meio de visitas guiadas que exploram a arquitetura, os monumentos funerários e as histórias de personalidades e famílias que fazem parte da trajetória de uma cidade.



A prática já é conhecida em outros destinos, como o Cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, na Argentina, onde está sepultada Eva Perón, e o Cemitério da Consolação, em São Paulo, que abriga importantes obras de arte tumular e o mausoléu da família Matarazzo, considerado um dos maiores da América Latina.



No Espírito Santo, há iniciativas que levam esse conceito a diferentes municípios.





Confira algumas experiências: