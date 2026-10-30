De homenagem a Maurício de Oliveira a Alemão do Forró: confira os lançamentos capixabas de outubro

O violonista e cavaquinista Mauricio de Oliveira é um ícone da música erudita do Espírito Santo. E para homenagear o capixaba, a dupla Teixeira-Mayer lançou na sexta-feira (16) o álbum “Entre Peroás e Caramurus - Duo Teixeira-Mayer Interpreta Mauricio de Oliveira”. O dia do lançamento também contou com uma apresentação para o público geral no auditório da Acordes Centro de Música e Artes, em Jardim da Penha.





Com nove faixas de violinista, como por exemplo “Batuque e Polca", o projeto acerta na homenagem em traduzir as obras do capixaba ilustre, com interpretações que transmitem a sensação de calmaria que Maurício trazia em suas composições. Dentre as faixas, o destaque fica para a nova versão do clássico “Banda do Rosário”, que se destaca na alternância que existe no instrumental, que vai de um rápido dedilhado nos violões para uma sonoridade singela que a canção original possui.





Formados pelos músicos de Vitória, Moacyr Teixeira Neto e Fabiano Mayer, estão juntos desde 1999, e carregam uma trajetória ligada ao violão erudito e instrumental no Espírito Santo. Além da atuação nos palcos, ambos são professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Antes da homenagem a Mauricio de Oliveira, o último álbum lançado pela dupla havia sido “Imagens Brasileiras”, em 2021.