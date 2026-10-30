De homenagem a Maurício de Oliveira a Alemão do Forró: confira os lançamentos capixabas de outubro

Música clássica capixaba, forró regional, viola caipira… outubro foi um mês recheado de lançamentos musicais que mostram que no Espírito Santo todos os gêneros continuam vivos. E para quem gosta de descobrir os novos projetos do Estado, HZ está de volta com a edição deste mês do “Tocou, Pocou”, mostrando os destaques da música que movimenta o ES.
O violonista e cavaquinista Mauricio de Oliveira é um ícone da música erudita do Espírito Santo. E para homenagear o capixaba, a dupla Teixeira-Mayer lançou na sexta-feira (16) o álbum “Entre Peroás e Caramurus - Duo Teixeira-Mayer Interpreta Mauricio de Oliveira”. O dia do lançamento também contou com uma apresentação para o público geral no auditório da Acordes Centro de Música e Artes, em Jardim da Penha.
Com nove faixas de violinista, como por exemplo “Batuque e Polca", o projeto acerta na homenagem em traduzir as obras do capixaba ilustre, com interpretações que transmitem a sensação de calmaria que Maurício trazia em suas composições. Dentre as faixas, o destaque fica para a nova versão do clássico “Banda do Rosário”, que se destaca na alternância que existe no instrumental, que vai de um rápido dedilhado nos violões para uma sonoridade singela que a canção original possui.
Formados pelos músicos de Vitória, Moacyr Teixeira Neto e Fabiano Mayer, estão juntos desde 1999, e carregam uma trajetória ligada ao violão erudito e instrumental no Espírito Santo. Além da atuação nos palcos, ambos são professores da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Antes da homenagem a Mauricio de Oliveira, o último álbum lançado pela dupla havia sido “Imagens Brasileiras”, em 2021.
E em mais um mês, um dos nomes mais conhecidos do forró capixaba volta com lançamento. O Alemão do Forró voltou em outubro com “Peão Ciumento” na última quinta-feira (15), com suas clássicas canções de sofrência por amor. E de novo bem acompanhado em uma parceria, dessa vez com o cantor sertanejo baiano Nando Moreno.
Conhecido já por suas letras sofredoras de desilusões amorosas, “Peão Ciumento” vem dessa vez para explorar outro lado das suas canções que abordam a vida no campo. Os cantores se uniram em uma música que, como o próprio título indica, revela que eles são superprotetores com seu cavalo, o qual eles avisam que apenas suas amadas podem subir e se alguém encostar nele, vai ter confusão. Isso tudo seguindo o instrumental característico do forró, como sintetizadores, bateria e acórdão.
Nascido em Linhares e criado em Rio Bananal, Alemão do Forró (Werner Niero) começou a atuar na música aos 16 anos na banda Forró Legal. O cantor se tornou uma das referências capixabas quando se trata de forró, por unir o ritmo chiclete com letras apaixonadas. Ele possui como sucessos “Fica Amor”, “Sai Dessa Coração” e “Samara”.
Para quem gosta de um bom R&B, também tem novidade deste mês. A cantora Qeren voltou na sexta-feira (16) com uma nova aposta da música melódica capixaba, a romantica "Tentando Acertar".
E perto de finalizar outubro, deu tempo de sair mais um álbum para mostrar a diversidade sonora do ES. “Casa de Biga” é o novo projeto de inéditas do cantor Sandrera, lançado na última quinta-feira (29), com 12 faixas e sendo uma homenagem à mãe do artista, Abigail, carinhosamente chamada de Biga. O álbum tem como fio condutor as lembranças do artista nas férias escolares na casa dos avós, no interior do Espírito Santo.
O cantor e compositor Sandrera, mora atualmente em Vila Velha e já possui mais de 27 anos de carreira. O capixaba se tornou o primeiro artista do Espírito Santo a conquistar o Prêmio Profissionais da Música (2025), com o álbum Quase Hippie. Ele construiu sua identidade musical ao misturar a MPB com folk rock como sua base, e alternando com outros estilos. O último lançamento de Sandrera foi o álbum “INTELIGÊNCIA ARMORIAL”, de maio deste ano.