Voos desviados de Confins (MG) para Vitória provocam filas no aeroporto

O Aeroporto de Vitória registrou movimentação acima do normal na manhã desta sexta-feira (30). Os passageiros relataram filas e grande concentração de pessoas no local.





Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, a Zurich Airport Brasil, o aumento no fluxo ocorreu após seis voos da Azul, que tinham como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), serem desviados para o Espírito Santo.





Em nota, a Azul informou que a situação ocorreu em razão da suspensão temporária das operações na pista do aeroporto e que foi por um motivo alheio ao controle da companhia. Os voos alternados estão seguindo para o destino final ao longo desta sexta-feira.





A empresa também informou que os passageiros afetados estão recebendo assistência conforme as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia lamentou os transtornos causados pela alteração.