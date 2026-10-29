Bebê morre atropelado na garagem de casa em Governador Lindenberg

Um bebê de um ano e cinco meses morreu após ser atropelado em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (28). Segundo a prefeitura, a mãe da criança saía com um veículo da garagem de casa quando ocorreu a fatalidade.





O menino chegou a ser socorrido por uma ambulância da prefeitura e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.





O corpo do bebê foi encaminhado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. Por se tratar de um acidente fatal, o caso será apurado pela Delegacia de Governador Lindenberg.





(Com informações de Luciany Oliveira, da TV Gazeta)