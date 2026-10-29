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Noroeste capixaba

Bebê morre atropelado na garagem de casa em Governador Lindenberg

O menino chegou a ser socorrido por uma ambulância da prefeitura e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 16:41

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

29 out 2026 às 16:41

Um bebê de um ano e cinco meses morreu após ser atropelado em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (28). Segundo a prefeitura, a mãe da criança saía com um veículo da garagem de casa quando ocorreu a fatalidade.


O menino chegou a ser socorrido por uma ambulância da prefeitura e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.


O corpo do bebê foi encaminhado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. Por se tratar de um acidente fatal, o caso será apurado pela Delegacia de Governador Lindenberg. 


(Com informações de Luciany Oliveira, da TV Gazeta)

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