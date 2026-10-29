Gerenciamento de resíduos pode reduzir custos operacionais para empresas

No Espírito Santo, a empresa atua desde a década de 1990 na área de gerenciamento integrado de resíduos, sendo o primeiro aterro sanitário privado do Estado. O negócio surgiu da necessidade de uma destinação adequada para os resíduos, visto que, naquela época, o normal era que o descarte fosse feito em lixões. Um dos casos mais emblemáticos é o do bairro São Pedro, que nasceu a partir da ocupação do lixão da cidade e das áreas de manguezal.