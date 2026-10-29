Faltam poucos dias para o Enem: veja como decidir quais questões responder primeiro

Para Fábio Souza, professor do curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras, o ideal é começar pelas questões nas quais o estudante se sente mais seguro. “Não é necessário seguir a prova exatamente na ordem em que as questões aparecem. Começar por perguntas que o estudante consegue resolver com mais tranquilidade pode ajudar a ganhar confiança e garantir pontos importantes. As questões que exigem mais tempo ou apresentam maior dificuldade podem ser retomadas posteriormente”, explica.