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  • Morre aos 86 anos o ator Patrick Stewart, de X-Men e Star Trek, nesta quinta-feira (29)
Luto nos cinemas

Morre aos 86 anos o ator Patrick Stewart, de X-Men e Star Trek, nesta quinta-feira (29)

O britânico enfrentava alzheimer e demência de corpos de Lewy; Patrick está presente em "Vingadores: Doutor Destino", para dezembro de 2026
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 17:29

Ator britânico Patrick Stewart, conhecido no cinemas e condecorado Sir pela rainha.
Ator britânico Patrick Stewart, conhecido no cinemas e condecorado Sir pela rainha. Reprodução Instagram @sirpatsew

O universo do cinema e da cultura pop está em luto. O ator Patrick Stewart, que ficou conhecido por viver os personagens Capitão Jean-Luc Picard de "Star Trek: Uma Nova Geração", e o Professor Xavier, na saga "X-Men" dos cinemas, faleceu nesta quarta-feira (28). O britânico tinha 86 anos e enfrentava alzheimer e demência de corpos de Lewy.


O anúncio do falecimento foi feito nas redes sociais do ator britânico. "Anunciamos com grande tristeza o falecimento de Sir Patrick Stewart, ontem, na sua casa em Los Angeles, sob os cuidados carinhosos da sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy", diz o início do comunicado.


Nas redes sociais de Patrick Stewart, foi divulgada uma instituição de combate ao Alzheimer e de apoio a cuidadores de pessoas que possuem a doença, em homenagem ao ator. “Em vez de flores, contribuições em memória podem ser feitas para:  Fundo do Centro de Pesquisa de Doença de Alzheimer da Johns Hopkins e Fundação Americana de Recursos para Cuidadores de Alzheimer”, foi compartilhado na legenda do anúncio em perfis como Instagram e X/Twitter.


Nascido em Yorkshire, Inglaterra, iniciou sua formação nos palcos e integrou por mais de dez anos a prestigiada Royal Shakespeare Company. Foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em 2010, tornando-se Sir Patrick Stewart por suas contribuições às artes dramáticas. O ator fez parte do elenco do filme “Vingadores: Doutor Destino”, que estreia em dezembro deste ano, retornando em seu clássico personagem do X-Men, agora no universo da Marvel.

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