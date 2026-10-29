Sasha e João Lucas anunciam gravidez e recebem carinho de famosos

Sasha Meneghel e João Lucas anunciaram que estão à espera de um bebê. O casal compartilhou a novidade nesta quinta-feira (29), em um carrossel de fotos publicado no Instagram, que inclui imagens de um ultrassom. Na legenda, os dois escolheram apenas um emoji de coração para acompanhar os registros.



A publicação recebeu uma série de mensagens de carinho de amigos e famosos, que comemoraram a novidade nos comentários.



A apresentadora Tati Machado demonstrou sua alegria com a notícia: “Eu tô muito felizzzzzz!”. Já a atriz Giovanna Ewbank celebrou o anúncio e desejou felicidades à família: “Aaaaaaaaah, que lindos! Parabéns, casal! Muito amor e saúde pra essa família linda!”.



Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel, mãe de Sasha, também deixou uma mensagem para o casal. “Muita felicidade! Amor, saúde, alegria! Estamos radiantes!”, escreveu.



Sasha é filha da apresentadora Xuxa Meneghel e do ator e empresário Luciano Szafir. Ela e João Lucas se casaram em 2021 e, agora, vivem uma nova fase na vida a dois com a chegada do bebê.