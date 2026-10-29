Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Grávida!

Sasha e João Lucas anunciam gravidez e recebem carinho de famosos

Casal compartilhou a novidade em publicação no Instagram e recebeu mensagens de carinho de famosos, como Giovanna Ewbank, Tati Machado e Junno Andrade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 11:22

Sasha e João Lucas anunciam gravidez
Sasha e João Lucas anunciam gravidez Reprodução/Instagram/@sashameneghel/@joao.lucas

Sasha Meneghel e João Lucas anunciaram que estão à espera de um bebê. O casal compartilhou a novidade nesta quinta-feira (29), em um carrossel de fotos publicado no Instagram, que inclui imagens de um ultrassom. Na legenda, os dois escolheram apenas um emoji de coração para acompanhar os registros.

A publicação recebeu uma série de mensagens de carinho de amigos e famosos, que comemoraram a novidade nos comentários.

A apresentadora Tati Machado demonstrou sua alegria com a notícia: “Eu tô muito felizzzzzz!”. Já a atriz Giovanna Ewbank celebrou o anúncio e desejou felicidades à família: “Aaaaaaaaah, que lindos! Parabéns, casal! Muito amor e saúde pra essa família linda!”.

Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel, mãe de Sasha, também deixou uma mensagem para o casal. “Muita felicidade! Amor, saúde, alegria! Estamos radiantes!”, escreveu.

Sasha é filha da apresentadora Xuxa Meneghel e do ator e empresário Luciano Szafir. Ela e João Lucas se casaram em 2021 e, agora, vivem uma nova fase na vida a dois com a chegada do bebê.

Veja Também 

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo é denunciado por adolescente de 16 anos por suspeita de estupro e ameaça; Polícia Civil investiga o caso

J-Hope, do BTS, dança o funk 'Quero Ver na Hora H'

J-Hope, do BTS, dança funk brasileiro e manda recado: 'Se você quiser'

Marina Ruy Barbosa nega affair com Vini Jr.

Marina Ruy Barbosa nega affair com Vini Jr.: 'Sensacionalismo puro'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gravidez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Flávio Bolsonaro
Corregedoria da Polícia Civil realiza operação contra grupo suspeito de vender informações de óbitos para funerária em SP
Policiais de SP são investigados sob suspeita de venda de dados de mortos para funerárias
Nova locomotiva da Ferrovia Vitoria a Minas consome até 25% de biodiesel
Ferrovia Vitória a Minas terá locomotivas com 25% de biodiesel até o fim de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.