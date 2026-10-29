J-Hope, do BTS, dança funk brasileiro e manda recado: 'Se você quiser'

J-Hope entrou no clima do país e publicou um vídeo dançando ao som de funk nacional. O integrante do grupo sul-coreano compartilhou no TikTok uma coreografia ao som de "Quero Ver na Hora H", de Cacau Chuu, em uma versão que mistura o sucesso brasileiro com "Please", música do próprio BTS.



Na legenda, o cantor também deixou uma mensagem direcionada ao público brasileiro: "Se você quiser, Brasil". A publicação foi feita no dia em que o grupo inicia uma série de apresentações em São Paulo, aumentando a expectativa dos fãs para a volta da banda ao país.





O primeiro show está marcado para esta quarta-feira (28), no estádio MorumBIS, na zona sul da capital paulista. Ao todo, serão três apresentações, que marcam o retorno do BTS ao Brasil após sete anos de espera.



A retomada das atividades do BTS acontece depois de um período de pausa provocado pelo serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Os sete integrantes precisaram cumprir o serviço, o que interrompeu temporariamente a agenda coletiva da banda enquanto eles se dedicavam a projetos individuais.





RM, Suga, V, Jimin e Jungkook foram liberados do serviço militar em junho de 2025. Na época, V agradeceu aos fãs que acompanharam o grupo durante o afastamento e pediu um pouco mais de paciência até o reencontro nos palcos.





"Para todos os fãs que nos esperaram, quero dizer que sou muito, muito grato. Por favor, esperem só mais um pouco e nós voltaremos com uma apresentação muito legal", afirmou o cantor diante de fãs e jornalistas.



O retorno também é acompanhado pelo lançamento de "Arirang", álbum mais recente do BTS. O trabalho foi apresentado como uma forma de agradecer aos fãs que mantiveram o apoio ao grupo durante o período em que os integrantes cumpriam suas obrigações militares.