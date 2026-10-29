Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

K-pop

J-Hope, do BTS, dança funk brasileiro e manda recado: 'Se você quiser'

Cantor publicou vídeo no TikTok ao som de 'Quero Ver na Hora H', de Cacau Chuu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 10:39

J-Hope, do BTS, dança o funk 'Quero Ver na Hora H'
J-Hope, do BTS, dança o funk 'Quero Ver na Hora H' Reprodução TikTok J-Hope

J-Hope entrou no clima do país e publicou um vídeo dançando ao som de funk nacional. O integrante do grupo sul-coreano compartilhou no TikTok uma coreografia ao som de "Quero Ver na Hora H", de Cacau Chuu, em uma versão que mistura o sucesso brasileiro com "Please", música do próprio BTS.

Na legenda, o cantor também deixou uma mensagem direcionada ao público brasileiro: "Se você quiser, Brasil". A publicação foi feita no dia em que o grupo inicia uma série de apresentações em São Paulo, aumentando a expectativa dos fãs para a volta da banda ao país.


O primeiro show está marcado para esta quarta-feira (28), no estádio MorumBIS, na zona sul da capital paulista. Ao todo, serão três apresentações, que marcam o retorno do BTS ao Brasil após sete anos de espera.

A retomada das atividades do BTS acontece depois de um período de pausa provocado pelo serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Os sete integrantes precisaram cumprir o serviço, o que interrompeu temporariamente a agenda coletiva da banda enquanto eles se dedicavam a projetos individuais.


RM, Suga, V, Jimin e Jungkook foram liberados do serviço militar em junho de 2025. Na época, V agradeceu aos fãs que acompanharam o grupo durante o afastamento e pediu um pouco mais de paciência até o reencontro nos palcos.


"Para todos os fãs que nos esperaram, quero dizer que sou muito, muito grato. Por favor, esperem só mais um pouco e nós voltaremos com uma apresentação muito legal", afirmou o cantor diante de fãs e jornalistas.

O retorno também é acompanhado pelo lançamento de "Arirang", álbum mais recente do BTS. O trabalho foi apresentado como uma forma de agradecer aos fãs que mantiveram o apoio ao grupo durante o período em que os integrantes cumpriam suas obrigações militares.

Veja Também 

Marina Ruy Barbosa nega affair com Vini Jr.

Marina Ruy Barbosa nega affair com Vini Jr.: 'Sensacionalismo puro'

Sergio Hondjakoff é peão mais rejeitado em dinâmica de apontamento de A Fazenda 18

A Fazenda 18: 'Tenho micropênis', diz Sérgio Hondjakoff ao negar importunação sexual

Tema da celebração de Juliette nasce das origens da cantora

Juliette se casa na Paraíba com vestido de crochê feito pela avó

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

K-pop Dança Música BTS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Valdemar Costa Neto diz que não gostou de carta golpista de Flávio Bolsonaro
Sasha e João Lucas anunciam gravidez
Sasha e João Lucas anunciam gravidez e recebem carinho de famosos
Corregedoria da Polícia Civil realiza operação contra grupo suspeito de vender informações de óbitos para funerária em SP
Policiais de SP são investigados sob suspeita de venda de dados de mortos para funerárias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.