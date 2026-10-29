A Fazenda 18: 'Tenho micropênis', diz Sérgio Hondjakoff ao negar importunação sexual

Sérgio Hondjakoff voltou a negar as acusações de importunação sexual feitas por Ana Bruna Avila. Em discussão com Ariela Carasso, na madrugada desta quarta-feira (28), o ator teria alegado que o contato com Ana Bruna não ocorreu da forma como ela relatou.



Segundo o ator, por ele ter um micropênis não seria possível que Ana Bruna tivesse sentido seu órgão genital no momento em que os dois se abraçaram.





"Eu tenho micropênis, meu pênis é pequeno. Para ela sentir meu pênis na parte de baixo do corpo dela, eu devia estar com vontade de fazer xixi", disse.



O micropênis é uma condição rara em que o pênis apresenta o formato normal, mas tem comprimento significativamente menor do que a média esperada para a idade e etnia do indivíduo.



Ariela questionou a explicação, mas Sérgio falou que não teve a intenção de encostar em Ana Bruna. Em outro momento, ele também levantou a hipótese de ter acabado de acordar.



Segundo o relato de Ana Bruna, o ator a teria abraçado usando apenas cueca, enquanto olhava para seu corpo. Posteriormente, ela contou a Darlin Ferrattry que Hondjakoff teria "pulsado o pênis" durante o contato. Ela também afirmou ter se sentido desconfortável com os olhares do colega em outras ocasiões.



O caso foi comunicado à produção do programa. Na ocasião, segundo Adriane Galisteu, as atitudes do ator chegaram "bem perto do limite", mas naquele momento não configurariam caso de expulsão.



Após as acusações, Hondjakoff havia pedido desculpas. "Peço perdão pra todas as mulheres da casa. Sou homem, tenho meus equívocos e às vezes eu erro", declarou.