Juliette se casa na Paraíba com vestido de crochê feito pela avó

Juliette Freire, 36, e Kaique Cerveny, 28, se casaram no dia 30 de setembro, em uma cerimônia discreta, reservada apenas aos familiares, em Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, na Paraíba.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da cantora nesta terça-feira (27), o vestido usado pela noiva ganhou destaque por ser confeccionado com peças de crochê feitas por sua avó.

"Estou aqui vestida de ancestralidade, trazendo as nossas famílias para celebrar o que só começa", diz Juliette.

A estilista paraibana Rebeca Nepomuceno criou o vestido, porém, segundo a própria cantora, a peça foi confeccionada com todos os crochês produzidos ao longo da vida de sua avó Maria, que morreu em 2023. Juliette explica que, dessa forma, conseguiu tê-la presente simbolicamente durante a cerimônia.

"Eu peço a bênção da minha avó Maria, que também está aqui. Peço a bênção de todos os nossos ancestrais", diz a cantora no vídeo.