Quem é a influenciadora que já vestiu Budah e estreia em “Corrida das Blogueiras”

“Mimos, recebidos, oi meninas…”. A oitava edição do reality show “Corrida das Blogueiras Ano 8” estreou na última terça-feira (27) de outubro, realizado por Fih e Edu, os criadores do canal do YouTube “Diva Depressão”. Com tema rococó, as blogueiras que vão disputar a “coroa de cola quente” em provas de publi, make artísticas, looks e outras foram anunciadas. E uma delas tem relação com o ES.





Rhanyane Garcia é uma das doze novas participantes, de 29 anos e nascida em Minas Gerais. Além de influenciadora, a mineira hoje em dia trabalha no que descreve como um “360° da moda”, atuando como modelista, estilista, figurinista e designer de moda. Entre os nomes que Rhanyane já vestiu com suas peças estão Vanessa Lopes, Sidney Magal, Rafa Uccman, Mc Hariel, Mc Luanna, Ebony, e até a capixaba Budah.





Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a blogueira compartilhou que a última colaboração com a rapper capixaba surgiu de forma inusitada. Rhanyane, que já era fã de Budah, comentou em um vídeo da artista se oferecendo para fazer um look para o “The Town 2025”. No vídeo, Budah aparece em um vlog procurando uma parte de baixo do look para um ensaio, por isso Rhanyane comentou: “Deixa eu te vestir pra fazer suas roupinhas sob medida de gostosa”... e Budah aceitou o pedido.