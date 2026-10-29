Quem é a influenciadora que já vestiu Budah e estreia em “Corrida das Blogueiras”

“Mimos, recebidos, oi meninas…”. A oitava edição do reality show “Corrida das Blogueiras Ano 8” estreou na última terça-feira (27) de outubro, realizado por Fih e Edu, os criadores do canal do YouTube “Diva Depressão”. Com tema rococó, as blogueiras que vão disputar a “coroa de cola quente” em provas de publi, make artísticas, looks e outras foram anunciadas. E uma delas tem relação com o ES.
Rhanyane Garcia é uma das doze novas participantes, de 29 anos e nascida em Minas Gerais. Além de influenciadora, a mineira hoje em dia trabalha no que descreve como um “360° da moda”, atuando como modelista, estilista, figurinista e designer de moda. Entre os nomes que Rhanyane já vestiu com suas peças estão Vanessa Lopes, Sidney Magal, Rafa Uccman, Mc Hariel, Mc Luanna, Ebony, e até a capixaba Budah.
Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a blogueira compartilhou que a última colaboração com a rapper capixaba surgiu de forma inusitada. Rhanyane, que já era fã de Budah, comentou em um vídeo da artista se oferecendo para fazer um look para o “The Town 2025”. No vídeo, Budah aparece em um vlog procurando uma parte de baixo do look para um ensaio, por isso Rhanyane comentou: “Deixa eu te vestir pra fazer suas roupinhas sob medida de gostosa”... e Budah aceitou o pedido.
Em outra ocasião, a participante do Corrida também vestiu a cantora em outro festival, mas agora para o Lollapalooza 2025, que também aconteceu com outra história dramática, o rascunho inicial se desmanchou por conta do tecido. Apenas o primeiro episódio do Ano 8 do reality show foi revelado, e para quem ainda não viu e se importa com spoilers, não leia o resumo que vem abaixo.
Rhanyane foi sorteada como líder da primeira prova em grupo, patrocinada pela Fanta, com objetivo de criar um look rococó completo com base na cor de uma lata. Com a Fanta Uva como base, ela, Jheny Albano, Gabriel Queiroz e Latyffa executaram o look, e foram o grupo vencedor do desafio, e como Rhany era a líder, a primeira vitória individual da temporada foi dela.