Ferrovia Vitória a Minas terá locomotivas com 25% de biodiesel até o fim de 2026

A primeira locomotiva da parceria entre Vale e Wabtec, apta a operar com até 25% de biodiesel, já está pronta. A montagem foi concluída recentemente, em Contagem (MG), e a previsão é de que cinco unidades sejam entregues até o fim deste ano. Elas serão usadas nas viagens da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), promovendo a redução de 6% no consumo de combustível e a melhoria de 50% na capacidade de tração.





Ao todo, a parceria prevê a aquisição de um lote de 50 locomotivas da série Evolution pela Vale, em acordo firmado no ano passado. Desse total, 36 ficarão na EFVM, enquanto outras 14 serão entregues na Estrada de Ferro Carajás (EFC), no Pará.