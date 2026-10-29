Ferrovia Vitória a Minas terá locomotivas com 25% de biodiesel até o fim de 2026

A primeira locomotiva da parceria entre Vale e Wabtec, apta a operar com até 25% de biodiesel, já está pronta. A montagem foi concluída recentemente, em Contagem (MG), e a previsão é de que cinco unidades sejam entregues até o fim deste ano. Elas serão usadas nas viagens da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), promovendo a redução de 6% no consumo de combustível e a melhoria de 50% na capacidade de tração.
Ao todo, a parceria prevê a aquisição de um lote de 50 locomotivas da série Evolution pela Vale, em acordo firmado no ano passado. Desse total, 36 ficarão na EFVM, enquanto outras 14 serão entregues na Estrada de Ferro Carajás (EFC), no Pará.
Cada locomotiva destinada para o percurso Vitória a Minas terá uma tecnologia com oito eixos, configuração adaptada às características da ferrovia, diferentemente dos modelos de seis eixos que serão usados na EFC. Elas também contam com cabines mais amplas e sistemas de bordo posicionados para facilitar o acesso durante a manutenção.
Esse novo modelo, identificado como EVOBBW, faz parte do plano de renovação da frota e da estratégia de descarbonização das ferrovias da Vale. Como podem operar com até 25% de biodiesel, acima dos 15% exigidos por lei, os veículos consomem 6% menos combustível total e com previsão de poderem usar etanol no futuro.
A mistura de etanol com diesel ainda está em estudo, por parte das empresas, e os testes inéditos devem seguir em andamento até o início de 2028. Dessa forma, os equipamentos vão contribuir para que a Vale alcance as metas de reduzir em 33% suas emissões de carbono até 2030 e de zerar as emissões líquidas até 2050.
“A renovação da frota da EFVM traduz o trabalho contínuo das nossas equipes para tornar a ferrovia mais eficiente e sustentável”, defende o vice-presidente de Operações, Carlos Medeiros.
Segundo Medeiros, mais do que um novo modelo de locomotiva, a empresa quer introduzir uma plataforma tecnológica inovadora, que vai contribuir para transportar o minério que abastece cadeias produtivas essenciais à sociedade e, ao mesmo tempo, apoiar a jornada de descarbonização da empresa.
A EVOBBW, de acordo com o presidente e líder regional da Wabtec LATAM, Danilo Miyasato, é um modelo desenvolvido especialmente para atender às necessidades da Vale. “Combina eficiência, performance e sustentabilidade”, observa. Entre os ganhos operacionais está o aumento de mais de 50% na capacidade de tração — a força necessária para movimentar o trem.
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