Confira quais são os 10 maiores grupos empresariais do ES

Para definição do ranking, estabeleceu-se o patrimônio líquido como critério. Octavio Locatelli, professor doutor da Fucape, destacou na publicação que, na avaliação por lucro líquido, o Sicoob ES lidera novamente, com R$ 1,33 bilhão, o maior entre os grupos analisados. O Banestes está na segunda posição, com R$ 413,44 milhões, seguido pela RDG Aços do Brasil, com R$ 293,31 milhões.





"De modo geral, as cifras de 2025 evidenciam o fortalecimento patrimonial de grande parte dos principais grupos empresariais do Espírito Santo, acompanhado por avanços na receita operacional e resultados positivos de lucratividade. A presença de conglomerados dos setores financeiro, industrial, logístico, comercial e de serviços reforça a diversidade da estrutura empresarial capixaba e sua importância para a geração de riqueza e empregos no Estado", afirma.





Em relação à geração de empregos entre os grupos analisados, a VIXPar aparece como o maior empregador, reunindo 11.342 trabalhadores, dos quais 3.094 estão no Espírito Santo. O Sicoob ES contabiliza 2.807 empregados, sendo 2.337 no Estado, o equivalente a 83,26% de seu quadro funcional.





O Grupo Simonetti também apresenta participação relevante no mercado de trabalho, com 1.978 empregados, dos quais 1.480 atuam no território capixaba. E a Unimed Sul Capixaba concentra integralmente seus 1.242 empregados no Espírito Santo, reforçando sua presença regional.