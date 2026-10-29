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Patrimônio

Confira quais são os 10 maiores grupos empresariais do ES

Organizado pelo IEL, entidade do Sistema Findes, ranking revela os maiores conglomerados do Estado; Sicoob ocupa a ponta pela quarta vez

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 08:40

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

29 out 2026 às 08:40
Foto da fachada Sicoob
Fachada do Sicoob Central Mayony Dias
Com crescimento de 25,56%, o Sicoob ES foi considerado, pela quarta vez, o maior grupo empresarial do Espírito Santo. Formado por nove empresas, o sistema cooperativo de crédito alcançou R$ 6,8 bilhões de patrimônio líquido em 2025.

Em segundo lugar, aparece a RDG Aços do Brasil, conglomerado da Serra que conta com 11 empresas que, no ano passado, atingiu patrimônio de R$ 3,5 bilhões, um crescimento de 9,96%. 

As duas empresas mantiveram as posições de 2025 e superaram o crescimento registrado no levantamento anterior. Na época, a cooperativa de crédito tinha crescido 24,72%; e a empresa de aço, 7,47%. 

As informações estão no levantamento que aponta quais são as 200 maiores empresas do Espírito Santo, feito pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo). O estudo, lançado nesta quarta-feira (28), aponta também quais são os dez maiores grupos empresariais do Estado.

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As maiores empresas do Espírito Santo. Veja a lista:

Para integrar a classificação, o grupo deve ser constituído por duas ou mais empresas independentes, formalmente constituídas sob o mesmo controle acionário, e possuir mais de 50% de seu capital de origem capixaba. 

Para definição do ranking, estabeleceu-se o patrimônio líquido como critério. Octavio Locatelli, professor doutor da Fucape, destacou na publicação que, na avaliação por lucro líquido, o Sicoob ES lidera novamente, com R$ 1,33 bilhão, o maior entre os grupos analisados. O Banestes está na segunda posição, com R$ 413,44 milhões, seguido pela RDG Aços do Brasil, com R$ 293,31 milhões. 


"De modo geral, as cifras de 2025 evidenciam o fortalecimento patrimonial de grande parte dos principais grupos empresariais do Espírito Santo, acompanhado por avanços na receita operacional e resultados positivos de lucratividade. A presença de conglomerados dos setores financeiro, industrial, logístico, comercial e de serviços reforça a diversidade da estrutura empresarial capixaba e sua importância para a geração de riqueza e empregos no Estado", afirma.


Em relação à geração de empregos entre os grupos analisados, a VIXPar aparece como o maior empregador, reunindo 11.342 trabalhadores, dos quais 3.094 estão no Espírito Santo. O Sicoob ES contabiliza 2.807 empregados, sendo 2.337 no Estado, o equivalente a 83,26% de seu quadro funcional. 


O Grupo Simonetti também apresenta participação relevante no mercado de trabalho, com 1.978 empregados, dos quais 1.480 atuam no território capixaba. E a Unimed Sul Capixaba concentra integralmente seus 1.242 empregados no Espírito Santo, reforçando sua presença regional.

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