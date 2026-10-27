Lula virou voto em três cidades do ES no segundo turno; veja mapas

Reeleito com 51,79% dos votos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue para seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. No segundo turno, o petista virou votos em três cidades do Espírito Santo.





No Estado, o mais votado foi Flávio Bolsonaro (PL), com 56,37% dos votos dos capixabas. O senador venceu em 60 municípios capixabas enquanto Lula foi o escolhido em 18 no segundo turno, totalizando 43,63% dos votos.





No primeiro turno, Lula liderou em 15 municípios, principalmente entre os localizados mais ao Norte do Estado. Na segunda votação, virou votos em Apiacá e Mimoso do Sul, no Sul do Estado, e em Vila Valério, no Noroeste capixaba.





Em Apiacá, inclusive, a diferença foi mínima: de apenas um voto, com 2.366 para o petista contra 2.365 para o senador. Na primeira votação, a mesma vantagem estreita foi registrada em Vila Pavão, Noroeste capixaba. No município, Lula havia sido escolhido por 2.976 eleitores e Flávio, por 2.975.





Em Vila Valério, na Região Noroeste, onde Flávio Bolsonaro, no primeiro turno, havia obtido a vantagem de apenas 121 votos em relação a Lula, o resultado virou. A diferença entre os dois se manteve pequena, mas dessa vez o presidente foi votado por 160 eleitores a mais, somando 5.247 votos (50,77%), enquanto o concorrente recebeu 5.087 (49,23%).





Já Flávio Bolsonaro foi o mais votado, no primeiro turno das Eleições 2026, em 63 municípios do Espírito Santo. O senador do Rio de Janeiro conquistou a maioria dos votos nas sete cidades da Região Metropolitana.





No somatório geral de votos válidos no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro alcançou 1.294.504 votos (56,37%), contra 1.001.965 votos (43,63%) de Lula — uma diferença total de 292.539 votos em solo capixaba.





Confira abaixo como ficou o mapa de votação entre as rodadas.