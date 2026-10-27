AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Lula virou voto em três cidades do ES no segundo turno; veja mapas

No Espírito Santo, o mais votado foi Flávio Bolsonaro (PL), com 56,37% dos votos dos capixabas. O senador venceu em 60 municípios capixabas enquanto Lula foi o escolhido em 18 no segundo turno, totalizando 43,63% dos votos

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 17:16

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 out 2026 às 17:16
Mapa da votação para presidente por cidade entre 1° e 2° turnos
Resultado nas urnas mostra diferenças entre 1° e 2° turnos Arte AG

Reeleito com 51,79% dos votos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue para seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. No segundo turno, o petista virou votos em três cidades do Espírito Santo. 


No Estado, o mais votado foi Flávio Bolsonaro (PL), com 56,37% dos votos dos capixabas. O senador venceu em 60 municípios capixabas enquanto Lula foi o escolhido em 18 no segundo turno, totalizando 43,63% dos votos. 


No primeiro turno, Lula liderou em 15 municípios, principalmente entre os localizados mais ao Norte do Estado. Na segunda votação, virou votos em Apiacá e Mimoso do Sul, no Sul do Estado, e em Vila Valério, no Noroeste capixaba. 


Em Apiacá, inclusive, a diferença foi mínima: de apenas um voto, com 2.366 para o petista contra 2.365 para o senador. Na primeira votação, a mesma vantagem estreita foi registrada em Vila Pavão, Noroeste capixaba. No município, Lula havia sido escolhido por 2.976 eleitores e Flávio, por 2.975.


Em Vila Valério, na Região Noroeste, onde Flávio Bolsonaro, no primeiro turno, havia obtido a vantagem de apenas 121 votos em relação a Lula, o resultado virou. A diferença entre os dois se manteve pequena, mas dessa vez o presidente foi votado por 160 eleitores a mais, somando 5.247 votos (50,77%), enquanto o concorrente recebeu 5.087 (49,23%).


Flávio Bolsonaro foi o mais votado, no primeiro turno das Eleições 2026, em 63 municípios do Espírito Santo. O senador do Rio de Janeiro conquistou a maioria dos votos nas sete cidades da Região Metropolitana. 


No somatório geral de votos válidos no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro alcançou 1.294.504 votos (56,37%), contra 1.001.965 votos (43,63%) de Lula — uma diferença total de 292.539 votos em solo capixaba.


Confira abaixo como ficou o mapa de votação entre as rodadas.

Leia mais

Aliado de Arnaldinho Borgo rompe de vez com o prefeito

Lula virou voto em três cidades do ES no segundo turno; veja mapas

O destino de Helder Salomão após as eleições de 2026

Em Cariacica, Flávio Bolsonaro venceu em 40 bairros, e Lula ganhou em 22 no 2º turno; veja mapa

Em Cariacica, Pazolini venceu em 20 bairros no 2º turno e Ricardo, em 42; veja mapa

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Espírito Santo Lula Flavio Bolsonaro Votação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Observadores internacionais elogiam organização das eleições brasileiras e Carter Center pede respeito ao resultado
Imagem de destaque
Os recados das urnas para o PT e a direita brasileira
Geraldo Rocha será sepultado nesta quarta-feira (28) na Serra
Morre o presbítero Geraldo Rocha, economista que ajudou a fundar a Cesan

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.