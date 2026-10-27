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Vitor Vogas

Aliado de Arnaldinho Borgo rompe de vez com o prefeito

Anadelso anuncia sua decisão de romper com o prefeito de Vila Velha e, como fica subentendido, passar para a oposição. Ex-aliado fala em “seis traições” de Arnaldinho. Prefeito ignora. Aliados dele apontam “incoerência” do vereador

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 18:03

Públicado em 

27 out 2026 às 18:03
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Anadelso Pereira, Victor Linhalis e Arnaldinho Borgo na assinatura da ordem de serviço de ampliação do Praia Legal, na Praia da Costa
Anadelso Pereira, Victor Linhalis e Arnaldinho Borgo na assinatura da ordem de serviço de ampliação do Praia Legal, na Praia da Costa Letícia Gonçalves

Desde que Arnaldinho Borgo chegou à Prefeitura de Vila Velha, na eleição de 2020, o vereador Anadelso Pereira era um dos seus principais aliados. Mas não mais. Nesta terça-feira (27), o edil rompeu de vez com Arnaldinho, politicamente, como não deixa dúvida um post feito por ele nas redes sociais.


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Dizendo-se “traído” por Arnaldinho e falando em uma série de “traições” do prefeito contra outros agentes públicos, Anadelso começa assim, em tom denunciativo: “Vocês precisam saber quem é o prefeito Arnaldinho Borgo”. E termina deste jeito:

Não dá pra caminhar do lado de uma pessoa dessa. Essa é a minha decisão.

Anadelso Pereira (PSDB), vereador

Procurei o prefeito de Vila Velha, por meio de sua assessoria, mas ele preferiu não se manifestar a respeito. O que apurei é que, internamente, as palavras do agora ex-aliado foram muito mal recebidas.


Na prefeitura, o entendimento é que Anadelso passou de um ponto sem retorno, sem chances de reconciliação caso mais à frente se arrependa e busque uma recomposição.


Também se aponta “incoerência” no discurso de Anadelso, uma vez que o vereador fala em “traição”, mas ele mesmo mudou de lado em plena campanha, na disputa ao Governo do Estado: no primeiro turno, apoiou o governador Ricardo Ferraço (MDB); no segundo, após Lorenzo Pazolini (Rep) ter ido melhor no primeiro, passou a apoiar abertamente o ex-prefeito de Vitória – agora, governador eleito.


Anadelso foi candidato a deputado estadual e se ressente por não ter tido apoio eleitoral real de Arnaldinho, apesar dos anos de parceria e lealdade política. Pelo PSDB, partido do próprio prefeito, ele concorreu a uma vaga na Assembleia, mas passou longe de ter êxito, havendo obtido apenas 6.151 votos, menos que em 2022. Para a Assembleia Legislativa, Arnaldinho concentrou sua força política em Lyza Herzog, candidata mais votada da chapa do PSDB, mas igualmente não eleita.


Em seu quarto mandato consecutivo na Câmara de Vila Velha, Anadelso resgata no post que, em 2020, foi o único vereador a apoiar Arnaldinho para prefeito, numa campanha em que o então colega de vereança entrou como azarão contra o ex-prefeito Neucimar Fraga e o então ocupante do cargo, Max Filho, derrotado por ele no segundo turno.


No primeiro mandato de Arnaldinho como prefeito (2021-2024), Anadelso foi secretário municipal de Serviços Urbanos. Os dois eram correligionários no Podemos. Em 2022, ele foi candidato a estadual, com cerca de 15 mil votos. “Sempre com respeito e fidelidade ao prefeito Arnaldinho Borgo”, diz Anadelso na postagem.


Reeleito para o atual mandato em 2024, Anadelso assumiu, no início de 2025, a Secretaria de Esportes e Lazer de Vila Velha. Segundo ele, neste ano, foi convidado pelo próprio prefeito para disputar as eleições de deputado estadual. “Eu aceitei o desafio. E corri o risco de perder o mandato!”


Correu mesmo. Para ser candidato a estadual pelo grupo de Arnaldinho, Anadelso trocou de legenda em março, indo do Podemos para o PSDB. Ocorre que essa janela para mudança de partido não valia para vereadores, somente para deputados em fim de mandato. Ele realmente se arriscou a ser cassado por infidelidade partidária, mas obteve reconhecimento de justa causa junto ao TRE-ES.


Chamando a si próprio de “um homem de palavra”, Anadelso afirma que, em julho, o prefeito teria chamado suas lideranças na cidade e pedido para nenhuma delas o apoiar mais para deputado estadual. “Ele não me explicou por que fez isso comigo, um cara que sempre foi fiel a ele, trabalhador, guerreiro, sempre defendi... E, quando mais precisei do prefeito Arnaldinho, ele me traiu!”


O vereador ainda enumerou “seis traições” do prefeito, segundo ele. Nesta ordem:

Bruno Lorenzutti (cotado, em 2024, para ser o candidato a vice-prefeito de Arnaldinho, que optou por Cael Linhalis); Renato Casagrande (alusão ao fato de o prefeito ter mudado de lado e se aliado a Lorenzo Pazolini por um breve período, entre fevereiro e março deste ano); Ricardo Ferraço (pelo mesmo motivo); Pazolini (pelo fato de, em abril, Arnaldinho ter voltado atrás e recomposto com Casagrande e Ricardo, efetivamente apoiado por ele nesse último pleito); Victor Linhalis (que, após trocar o PSDB pelo PSB, não teve o apoio de Arnaldinho em sua campanha à reeleição na Câmara Federal).


O sexto e último da “lista de traídos” declinada por Anadelso é ele mesmo, autodescrito no vídeo como “braço-direito” e “homem de confiança” do prefeito. “Ele me traiu, traiu a confiança do povo de Vila Velha e, com isso, quem perdeu foi toda a cidade, porque não fez nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal.”


Com efeito, como já observamos aqui, nenhum dos 30 deputados estaduais eleitos representa Vila Velha. Entre os 10 eleitos para federal, podemos citar o Coronel Alexandre Ramalho (Rep), que é do município, mas é adversário de Arnaldinho e inclusive disputou com ele a Prefeitura de Vila Velha em 2024.


No final, Anadelso anuncia sua decisão de romper com Arnaldinho e, como fica subentendido, passar para a oposição. 

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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