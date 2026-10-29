Serra e Vila Velha divulgam calendário para matrícula escolar; veja os prazos

As redes municipais de ensino da Serra e de Vila Velha já têm datas definidas para as matrículas do ano letivo de 2027, com prazos específicos para rematrículas, transferências e ingresso de novos alunos.





Na Serra, a primeira etapa já está aberta e segue até dia 8 de novembro, enquanto em Vila Velha o pré-cadastro começa no próximo dia 9. Já nas redes de Vitória e Cariacica, os procedimentos serão divulgados apenas no próximo mês.