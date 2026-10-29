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Rede municipal

Serra e Vila Velha divulgam calendário para matrícula escolar; veja os prazos

Serra já recebe inscrições, enquanto Vila Velha inicia o pré-cadastro em novembro

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 09:21

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

29 out 2026 às 09:21
Famílias devem acompanhar os calendários de cada município para não perder os prazos de inscrição PMS/Divulgação

As redes municipais de ensino da Serra e de Vila Velha já têm datas definidas para as matrículas do ano letivo de 2027, com prazos específicos para rematrículas, transferências e ingresso de novos alunos. 


Na Serra, a primeira etapa já está aberta e segue até dia 8 de novembro, enquanto em Vila Velha o pré-cadastro começa no próximo dia 9. Já nas redes de Vitória e Cariacica, os procedimentos serão divulgados apenas no próximo mês.

Serra

As inscrições no município serrano devem ser feitas por meio do site serra.prematricula.online. Quem não tem acesso à internet pode procurar as secretarias das unidades de ensino para receber suporte. Veja os prazos a seguir.


  • Rematrículas: já estão disponíveis e vão até o dia 8 de novembro. 

  • Transferência interna: destinada aos alunos que não continuarão o próximo ano na mesma unidade de ensino ou para crianças da educação infantil que estão indo para o ensino fundamental. Prazo entre os dias 10 e 22 de novembro. O resultado será divulgado entre 23 de novembro e 4 de dezembro.

  • Pré-matrícula: dedicada aos estudantes que estão fora da rede municipal e desejam uma vaga para o próximo ano letivo. O período de solicitação será entre os dias 10 e 30 de dezembro e o resultado será divulgado a partir de 4 de janeiro de 2027. As matrículas dos estudantes contemplados nessas etapas deverão ser efetivadas entre 4 e 18 de janeiro. 

  •  Transferência de um Cmei para o ensino fundamental aprovada:  efetivação das matrículas ocorrerá de 10 a 30 de dezembro. Quem não conseguir uma vaga nas etapas anteriores poderá fazer a solicitação a partir do início do ano letivo.


Todas as chamadas públicas escolares citadas contemplam tanto os centros municipais de educação infantil (Cmeis) quanto as escolas municipais de ensino fundamental (Emefs).
Vila Velha

As inscrições em Vila Velha devem ser feitas de forma on-line e presencial. As regras valem para todas as unidades da rede pública municipal e contemplam a educação infantil, o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos (EJA).


  • Rematrículas: o período de pré-cadastro será de 9 a 23 de novembro. A confirmação deverá ser realizada entre 24 de novembro e 23 de dezembro. 

  • Novas matrículas: O pré-cadastro para estará disponível de 28 de dezembro de 2026 a 4 de janeiro de 2027. Caso o responsável prefira realizar o pré-cadastro presencialmente, poderá ser feito entre 28 de dezembro de 2026 a 8 de janeiro de 2027. A efetivação das novas matrículas será realizada de 19 a 29 de janeiro. 


O contato das escolas com as famílias para informar sobre a disponibilidade de vagas ocorrerá de 11 a 29 de janeiro de 2027. A partir de 1º de fevereiro de 2027, haverá reabertura para novas matrículas por meio de cadastro de reserva. 

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