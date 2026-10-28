Projeto que orienta crianças a prevenir desastres conquista Prêmio Biguá Noroeste

Ensinar crianças a reconhecer situações de risco e agir diante de desastres é o objetivo de uma iniciativa do poder público de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Com atividades lúdicas e linguagem adaptada ao público infantil, o projeto que leva orientações da Defesa Civil a escolas municipais em áreas de risco foi uma das vencedoras na 6ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2026, na Região Noroeste, realizado pela Rede Gazeta a fim de valorizar ações de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.





A cerimônia de premiação aconteceu na noite de terça-feira (27), em Colatina, com o tema “Todos 100% Presentes”. Neste ano, mais de 100 projetos foram inscritos no Espírito Santo. Após a avaliação de uma comissão técnica, as iniciativas selecionadas foram reconhecidas em quatro categorias.





Para a diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, a premiação incentiva e valoriza ações que contribuem para a conservação e a recuperação do meio ambiente.