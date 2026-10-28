Marcio Rodrigues lança a SOLUS e amplia atuação no mercado de eventos e entretenimento

Depois de dez anos à frente da Aquarius Produções, o produtor e empresário Marcio Rodrigues lança a SOLUS, sua própria marca de eventos e entretenimento, com planos de desenvolver projetos em música, esporte, educação e outras áreas. Cofundador e CEO da Aquarius, ao lado de Toninho Boechat, que atuava como COO, Rodrigues participou da construção de alguns dos eventos de maior repercussão no Espírito Santo, como Tardezinha, Eu Sou a História, Sorriso às Antigas, Drop It, Verão de Booa e Pagode do Pericão. Agora, passa a conduzir seus projetos pela nova empresa.
Ao longo dessa trajetória, os eventos realizados reuniram públicos expressivos. O Drop It chegou a receber 40 mil pessoas, enquanto o Tardezinha reuniu 30 mil participantes. Já o Sorriso às Antigas e o Eu Sou a História alcançaram públicos de 20 mil pessoas cada. A primeira edição do Eu Sou a História, realizada em 2 de maio de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha, levou ao palco os artistas Thiaguinho, Sorriso Maroto e Revelação.
Réveillon
A SOLUS já inicia suas atividades com participação em projetos reconhecidos no mercado capixaba. Em parceria com a Aquarius Produções e a Booa Produções, a marca passa a integrar iniciativas como Camarote VIX e suas ramificações, Eu Sou a História, Quintal do TG e suas edições, Verão de Booa, Drop It, Untitled e Maestria. A empresa também prepara um projeto de Réveillon, cujos nome e detalhes serão anunciados posteriormente.
A criação da nova marca representa, segundo Marcinho, uma oportunidade de ampliar o campo de atuação e desenvolver iniciativas que vão além dos grandes shows. A estratégia contempla parcerias com marcas internacionais, criação de um selo musical, projetos em diferentes segmentos da música e eventos locais, institucionais, esportivos, educacionais e corporativos. A ideia é diversificar os formatos e públicos atendidos, explorando novas oportunidades no mercado de entretenimento.
Carreira solo
Foram 10 anos construindo a Aquarius e aprendendo a fazer evento grande no Espírito Santo. Com a SOLUS, ganho liberdade para criar projetos que fiquem na história de quem vive cada um deles, seja um show, um evento esportivo ou um projeto educacional.
Marcio Rodrigueso, empresário e fundador da SOLUS.
Do artista para o público
A criação da SOLUS também marca uma mudança na forma como Marcio Rodrigues enxerga o mercado de entretenimento. Depois de anos trabalhando com grandes shows e turnês, o empresário quer inverter a lógica de alguns projetos: colocar o público no centro da estratégia e, a partir dos interesses e comportamentos dessas pessoas, definir como o artista entra na experiência. “O foco estava no artista, e a gente estava deixando passar o valor do público, do fã do artista”, avalia.
Segundo Rodrigues, o modelo tradicional exige muito investimento, energia e risco dos produtores para manter a circulação dos artistas em suas regiões, enquanto o show, por si só, vem perdendo atratividade para marcas patrocinadoras, cada vez mais seletivas. “Resolvi apostar no outro lado desse jogo”, afirma. A proposta é desenvolver experiências mais conectadas às comunidades de fãs, incluindo eventos intimistas, com maior proximidade dos artistas e valor agregado para quem participa.
A estratégia também prevê ampliar a atuação em eventos corporativos e esportivos, como corridas, lutas e competições de jiu-jítsu, além de estruturar serviços para empresas que precisam organizar eventos, mas não dispõem de experiência ou equipe especializada. Os projetos de shows existentes serão mantidos, mas com foco em formatos e parcerias alinhados ao novo posicionamento da empresa.
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[Cafés especiais]
Café Numero Um Sentidos leva experiência sensorial de degustação ao Espaço SV Privilège, no Shopping Vitória
Os clientes do Shopping Vitória estão tendo a oportunidade de viver uma experiência exclusiva com o Café Numero Um Sentidos. A marca capixaba leva sua linha de cafés especiais 100% arábica para o Espaço SV Privilège em uma ação de degustação e relacionamento, reforçando a conexão com o público.
A Cafeteria Móvel Sentidos já realizou uma ativação especial no dia 23 de outubro e se prepara para outras duas ações nos dias 6 e 20 de novembro, sempre a partir das 13h. No local, os clientes podem degustar cafés 100% arábica da linha Sentidos, conhecer mais sobre as características dos grãos e descobrir novas formas de apreciar um café especial.
Além da degustação, a ação promove a integração com o programa de relacionamento do Shopping Vitória, o SV Privilège.
Um kit de café em monodose do Café Numero Um está disponível para resgate por pontos, ampliando a experiência para além do momento da visita e permitindo que o consumidor leve o sabor do café especial para casa.
A proposta é oferecer uma experiência sensorial completa, que evidencie a qualidade dos cafés 100% arábica e torne o momento de degustação uma memória marcante.
A linha Sentidos é produzida com grãos 100% arábica cultivados nas montanhas capixabas e reúne diferentes opções de perfis de sabor, em versões em grãos e torrado e moído, conforme a categoria. Os produtos contam com certificações da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e com o selo Eu Reciclo, que reforçam o compromisso da marca com a qualidade, a sustentabilidade e a compensação ambiental das embalagens.