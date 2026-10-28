Marcio Rodrigues lança a SOLUS e amplia atuação no mercado de eventos e entretenimento

Os clientes do Shopping Vitória estão tendo a oportunidade de viver uma experiência exclusiva com o Café Numero Um Sentidos. A marca capixaba leva sua linha de cafés especiais 100% arábica para o Espaço SV Privilège em uma ação de degustação e relacionamento, reforçando a conexão com o público.





A Cafeteria Móvel Sentidos já realizou uma ativação especial no dia 23 de outubro e se prepara para outras duas ações nos dias 6 e 20 de novembro, sempre a partir das 13h. No local, os clientes podem degustar cafés 100% arábica da linha Sentidos, conhecer mais sobre as características dos grãos e descobrir novas formas de apreciar um café especial.

Além da degustação, a ação promove a integração com o programa de relacionamento do Shopping Vitória, o SV Privilège.





Um kit de café em monodose do Café Numero Um está disponível para resgate por pontos, ampliando a experiência para além do momento da visita e permitindo que o consumidor leve o sabor do café especial para casa.





A proposta é oferecer uma experiência sensorial completa, que evidencie a qualidade dos cafés 100% arábica e torne o momento de degustação uma memória marcante.





A linha Sentidos é produzida com grãos 100% arábica cultivados nas montanhas capixabas e reúne diferentes opções de perfis de sabor, em versões em grãos e torrado e moído, conforme a categoria. Os produtos contam com certificações da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e com o selo Eu Reciclo, que reforçam o compromisso da marca com a qualidade, a sustentabilidade e a compensação ambiental das embalagens.