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Foco no público

Marcio Rodrigues lança a SOLUS e amplia atuação no mercado de eventos e entretenimento

Após dez anos à frente da Aquarius Produções, empresário lança marca própria e aposta em projetos de música, esporte, educação e entretenimento, mantendo parceria em eventos de grande público no Espírito Santo

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 15:39

Públicado em 

28 out 2026 às 15:39
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Marcio Rodrigues lança a SOLUS
Divulgação


Depois de dez anos à frente da Aquarius Produções, o produtor e empresário Marcio Rodrigues lança a SOLUS, sua própria marca de eventos e entretenimento, com planos de desenvolver projetos em música, esporte, educação e outras áreas. Cofundador e CEO da Aquarius, ao lado de Toninho Boechat, que atuava como COO, Rodrigues participou da construção de alguns dos eventos de maior repercussão no Espírito Santo, como Tardezinha, Eu Sou a História, Sorriso às Antigas, Drop It, Verão de Booa e Pagode do Pericão. Agora, passa a conduzir seus projetos pela nova empresa.


Ao longo dessa trajetória, os eventos realizados reuniram públicos expressivos. O Drop It chegou a receber 40 mil pessoas, enquanto o Tardezinha reuniu 30 mil participantes. Já o Sorriso às Antigas e o Eu Sou a História alcançaram públicos de 20 mil pessoas cada. A primeira edição do Eu Sou a História, realizada em 2 de maio de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha, levou ao palco os artistas Thiaguinho, Sorriso Maroto e Revelação.


Réveillon


A SOLUS já inicia suas atividades com participação em projetos reconhecidos no mercado capixaba. Em parceria com a Aquarius Produções e a Booa Produções, a marca passa a integrar iniciativas como Camarote VIX e suas ramificações, Eu Sou a História, Quintal do TG e suas edições, Verão de Booa, Drop It, Untitled e Maestria. A empresa também prepara um projeto de Réveillon, cujos nome e detalhes serão anunciados posteriormente.


A criação da nova marca representa, segundo Marcinho, uma oportunidade de ampliar o campo de atuação e desenvolver iniciativas que vão além dos grandes shows. A estratégia contempla parcerias com marcas internacionais, criação de um selo musical, projetos em diferentes segmentos da música e eventos locais, institucionais, esportivos, educacionais e corporativos. A ideia é diversificar os formatos e públicos atendidos, explorando novas oportunidades no mercado de entretenimento.


Carreira solo


Foram 10 anos construindo a Aquarius e aprendendo a fazer evento grande no Espírito Santo. Com a SOLUS, ganho liberdade para criar projetos que fiquem na história de quem vive cada um deles, seja um show, um evento esportivo ou um projeto educacional.

Marcio Rodrigueso,  empresário e fundador da SOLUS.

Do artista para o público


A criação da SOLUS também marca uma mudança na forma como Marcio Rodrigues enxerga o mercado de entretenimento. Depois de anos trabalhando com grandes shows e turnês, o empresário quer inverter a lógica de alguns projetos: colocar o público no centro da estratégia e, a partir dos interesses e comportamentos dessas pessoas, definir como o artista entra na experiência. “O foco estava no artista, e a gente estava deixando passar o valor do público, do fã do artista”, avalia.


Segundo Rodrigues, o modelo tradicional exige muito investimento, energia e risco dos produtores para manter a circulação dos artistas em suas regiões, enquanto o show, por si só, vem perdendo atratividade para marcas patrocinadoras, cada vez mais seletivas. “Resolvi apostar no outro lado desse jogo”, afirma. A proposta é desenvolver experiências mais conectadas às comunidades de fãs, incluindo eventos intimistas, com maior proximidade dos artistas e valor agregado para quem participa.


A estratégia também prevê ampliar a atuação em eventos corporativos e esportivos, como corridas, lutas e competições de jiu-jítsu, além de estruturar serviços para empresas que precisam organizar eventos, mas não dispõem de experiência ou equipe especializada. Os projetos de shows existentes serão mantidos, mas com foco em formatos e parcerias alinhados ao novo posicionamento da empresa.

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[Cafés especiais]

Café Numero Um Sentidos leva experiência sensorial de degustação ao Espaço SV Privilège, no Shopping Vitória


Café Numero Um Sentidos leva experiência sensorial de degustação ao Espaço SV Privilège, no Shopping Vitória
No local, os clientes podem degustar cafés 100% arábica da linha Sentidos e conhecer mais sobre as características dos grãos  Divulgação

Os clientes do Shopping Vitória estão tendo a oportunidade de viver uma experiência exclusiva com o Café Numero Um Sentidos. A marca capixaba leva sua linha de cafés especiais 100% arábica para o Espaço SV Privilège em uma ação de degustação e relacionamento, reforçando a conexão com o público.


A Cafeteria Móvel Sentidos já realizou uma ativação especial no dia 23 de outubro e se prepara para outras duas ações nos dias 6 e 20 de novembro, sempre a partir das 13h. No local, os clientes podem degustar cafés 100% arábica da linha Sentidos, conhecer mais sobre as características dos grãos e descobrir novas formas de apreciar um café especial.

Além da degustação, a ação promove a integração com o programa de relacionamento do Shopping Vitória, o SV Privilège. 


Um kit de café em monodose do Café Numero Um está disponível para resgate por pontos, ampliando a experiência para além do momento da visita e permitindo que o consumidor leve o sabor do café especial para casa.


A proposta é oferecer uma experiência sensorial completa, que evidencie a qualidade dos cafés 100% arábica e torne o momento de degustação uma memória marcante.


A linha Sentidos é produzida com grãos 100% arábica cultivados nas montanhas capixabas e reúne diferentes opções de perfis de sabor, em versões em grãos e torrado e moído, conforme a categoria. Os produtos contam com certificações da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e com o selo Eu Reciclo, que reforçam o compromisso da marca com a qualidade, a sustentabilidade e a compensação ambiental das embalagens.

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Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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