Amamentação influencia a mastigação e a fala da criança? Entenda a relação

“A sucção durante o aleitamento materno exige um trabalho coordenado do bebê para a retirada do leite. Esse processo estimula a musculatura oral e facial e contribui para o desenvolvimento de estruturas como a mandíbula e o palato, além do amadurecimento de funções importantes, como deglutição e respiração”, explica. Esse desenvolvimento nos primeiros meses de vida também terá reflexos posteriormente em atividades como mastigação, fala e alimentação.