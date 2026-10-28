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Se cuida

Amamentação influencia a mastigação e a fala da criança? Entenda a relação

Dentista explica como o aleitamento materno auxilia no desenvolvimento da boca e da face e quais sinais durante a mamada merecem atenção

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 16:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 out 2026 às 16:13
A amamentação favorece o desenvolvimento da mandíbula e do palato, com reflexos futuros na mastigação, na fala e na alimentação (Imagem: New África | Shutterstock)
A amamentação favorece o desenvolvimento da mandíbula e do palato, com reflexos futuros na mastigação, na fala e na alimentação Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Quando se fala nos benefícios do aleitamento materno, os aspectos nutricionais e imunológicos costumam ganhar destaque. No entanto, a amamentação também desempenha um papel importante no desenvolvimento da boca e da face do bebê, contribuindo para o fortalecimento da musculatura e para funções que acompanharão a criança ao longo da vida.

Segundo Isabelle Schalch de Oliveira Campos, coordenadora de Odontologia da Faculdade Anhanguera, durante a amamentação o bebê realiza movimentos coordenados de sucção, deglutição e respiração, envolvendo diferentes músculos da face.

“A sucção durante o aleitamento materno exige um trabalho coordenado do bebê para a retirada do leite. Esse processo estimula a musculatura oral e facial e contribui para o desenvolvimento de estruturas como a mandíbula e o palato, além do amadurecimento de funções importantes, como deglutição e respiração”, explica. Esse desenvolvimento nos primeiros meses de vida também terá reflexos posteriormente em atividades como mastigação, fala e alimentação.

Sinais durante a amamentação que merecem atenção

Embora seja um processo natural, a amamentação nem sempre acontece sem dificuldades. Dor durante a mamada , problemas na pega, estalos durante a sucção, cansaço excessivo do bebê, dificuldade para ganhar peso ou a percepção de que a criança não consegue mamar adequadamente são alguns sinais que merecem avaliação.

Nesses casos, o acompanhamento pode envolver diferentes profissionais, como pediatras, enfermeiros, fonoaudiólogos, consultores de amamentação, cirurgiões-dentistas e odontopediatras, de acordo com as necessidades da mãe e do bebê.

O acompanhamento desde os primeiros meses ajuda a avaliar o desenvolvimento da boca e a esclarecer as dúvidas dos responsáveis (Imagem: Romberi | Shutterstock)
O acompanhamento desde os primeiros meses ajuda a avaliar o desenvolvimento da boca e a esclarecer as dúvidas dos responsáveis Crédito: Imagem: Romberi | Shutterstock

Dentista antes mesmo do primeiro dente?

A atuação da odontologia na infância pode começar antes do nascimento dos primeiros dentes. O acompanhamento precoce permite orientar a família sobre desenvolvimento da boca e da face, hábitos de sucção, higiene bucal, introdução alimentar e prevenção de problemas futuros.

“O cuidado odontológico do bebê não começa apenas quando surgem os primeiros dentes. A orientação desde os primeiros meses permite acompanhar o desenvolvimento das estruturas da boca e também esclarecer dúvidas dos responsáveis sobre hábitos que podem impactar a saúde bucal da criança”, destaca a coordenadora.

Por isso, o acompanhamento da saúde bucal desde os primeiros meses de vida pode fazer parte dos cuidados com o desenvolvimento infantil, mesmo antes do aparecimento do primeiro dente.

Por Priscila Dezidério

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