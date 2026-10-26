Ases Mulher reúne empresárias para discutir crescimento dos negócios e liderança feminina

O Sicoob destina R$ 5 bilhões a uma nova edição do Movimento de Apoio ao Empresário, iniciativa realizada em parceria com o Sebrae para ampliar o acesso ao crédito e oferecer suporte à gestão de negócios. Até 14 de novembro, empresas de todo o país poderão contratar financiamentos com taxas a partir de 2,09% ao mês e prazo de pagamento de até 60 meses, conforme análise de crédito e critérios de elegibilidade.





A iniciativa chega em um período estratégico para as empresas, que precisam reforçar estoques, preparar as vendas de fim de ano e organizar o pagamento do 13º salário dos funcionários. Os recursos podem ser utilizados para capital de giro, pagamento de fornecedores, despesas operacionais, compra de equipamentos e outros investimentos ligados à atividade empresarial.





Além do financiamento, a parceria prevê orientação e ferramentas do Sebrae para apoiar o planejamento e a organização financeira dos empreendedores. As operações também poderão contar com a garantia complementar do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), mecanismo que ajuda a ampliar o acesso ao crédito para negócios que enfrentam dificuldades para oferecer garantias.





Segundo dados de 2026 da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, 21% das micro e pequenas empresas brasileiras estão com dívidas ou empréstimos em atraso. O segmento representa cerca de 95% das empresas ativas no país e responde por 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.





A ação acompanha a expansão do Sicoob no mercado empresarial. Em 2026, a carteira de crédito para pessoas jurídicas da instituição registra crescimento superior a 7%, de acordo com a cooperativa. Para Marcelo Carneiro, diretor de Desenvolvimento Comercial e de Negócios do Sicoob, a proposta é combinar crédito e orientação para apoiar o desenvolvimento e a continuidade dos negócios. Mais informações estão disponíveis em www.sicoob.com.br/creditopj.