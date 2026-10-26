Ases Mulher reúne empresárias para discutir crescimento dos negócios e liderança feminina

Com quase 190 mil mulheres à frente de negócios no Espírito Santo, o empreendedorismo feminino será tema da 8ª edição do Encontro Ases Mulher, no dia 3 de novembro, na Serra. Promovido pela Associação dos Empresários da Serra (Ases), o evento será realizado das 8h30 às 11h, no Steffen Centro de Eventos, com foco em estratégias de crescimento empresarial, liderança e oportunidades de negócios.
A programação inclui a palestra “As 10 estratégias para fazer sua empresa crescer”, com a especialista em Marketing Digital e Vendas Amanda Soroldoni, que abordará caminhos para conquistar clientes, melhorar resultados e identificar oportunidades de mercado.
Outro destaque será o painel “Liderança e Protagonismo Feminino”, com a presidente da Ases, Leonelle Lamas, e a gerente de Relações Institucionais do Sebrae-ES, Alline Zanoni. Mediado por Andréa de Almeida Salsa, o debate vai reunir experiências sobre a presença feminina em posições de liderança e as transformações no ambiente empresarial.
Troca de experiências
Criado em 2023, o movimento Ases Mulher surgiu para incentivar a participação das mulheres na associação e criar um espaço de troca de experiências entre empresárias. Desde então, a iniciativa vem ganhando força: hoje, cerca de 50% dos associados da Ases são mulheres, segundo a entidade.
A presidente da associação, Leonelle Lamas, participou da idealização do movimento e destaca a importância de aproximar mulheres que enfrentam desafios semelhantes na condução de seus negócios. A proposta é fortalecer conexões, estimular o aprendizado coletivo e ampliar as oportunidades de relacionamento e parcerias comerciais.
A oitava edição é voltada a mulheres em diferentes etapas da trajetória profissional, desde quem está começando a empreender até aquelas que já têm negócios consolidados. Além da capacitação, o encontro reserva espaço para networking, com a possibilidade de compartilhar experiências e estabelecer contatos que contribuam para o desenvolvimento das empresas.
[Apoio ao empresário]
Sicoob disponibiliza R$ 5 bilhões em crédito para empresas em parceria com o Sebrae
O Sicoob destina R$ 5 bilhões a uma nova edição do Movimento de Apoio ao Empresário, iniciativa realizada em parceria com o Sebrae para ampliar o acesso ao crédito e oferecer suporte à gestão de negócios. Até 14 de novembro, empresas de todo o país poderão contratar financiamentos com taxas a partir de 2,09% ao mês e prazo de pagamento de até 60 meses, conforme análise de crédito e critérios de elegibilidade.
A iniciativa chega em um período estratégico para as empresas, que precisam reforçar estoques, preparar as vendas de fim de ano e organizar o pagamento do 13º salário dos funcionários. Os recursos podem ser utilizados para capital de giro, pagamento de fornecedores, despesas operacionais, compra de equipamentos e outros investimentos ligados à atividade empresarial.
Além do financiamento, a parceria prevê orientação e ferramentas do Sebrae para apoiar o planejamento e a organização financeira dos empreendedores. As operações também poderão contar com a garantia complementar do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), mecanismo que ajuda a ampliar o acesso ao crédito para negócios que enfrentam dificuldades para oferecer garantias.
Segundo dados de 2026 da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, 21% das micro e pequenas empresas brasileiras estão com dívidas ou empréstimos em atraso. O segmento representa cerca de 95% das empresas ativas no país e responde por 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.
A ação acompanha a expansão do Sicoob no mercado empresarial. Em 2026, a carteira de crédito para pessoas jurídicas da instituição registra crescimento superior a 7%, de acordo com a cooperativa. Para Marcelo Carneiro, diretor de Desenvolvimento Comercial e de Negócios do Sicoob, a proposta é combinar crédito e orientação para apoiar o desenvolvimento e a continuidade dos negócios. Mais informações estão disponíveis em www.sicoob.com.br/creditopj.
[Qualificação]
Unimed Sul Capixaba ganha três reconhecimentos só neste mês
A Unimed Sul Capixaba alcançou importantes reconhecimentos ao longo do mês de outubro. Entre eles a 24ª posição no ranking nacional do GPTW entre as grandes empresas; o Selo ESG Unimed Ouro, com o primeiro lugar entre as cooperativas participantes; e a recertificação do Hospital da Unimed Sul Capixaba pela ONA no nível 3, Acreditado com Excelência, o mais alto da certificação.
"Os resultados ganham ainda mais significado quando se olha para o território. Ter no Sul do Espírito Santo uma cooperativa que se destaca nacionalmente em gestão de pessoas, sustentabilidade e qualidade assistencial representa uma estrutura que gera empregos, movimenta a economia e contribui para a oferta de serviços de saúde cada vez mais qualificados na região", declarou Bruno Beber Machado, presidente da cooperativa.