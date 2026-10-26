Bolsa retoma negociações após circuit breaker com queda de 17%; dólar e juros disparam

Para os investidores, a continuidade de Lula na Presidência aumenta o temor de que não haja medidas suficientes para ajustar as contas públicas. A expectativa de menor controle fiscal tende a elevar o prêmio de risco exigido pelos investidores para financiar o governo, pressionando a curva de juros. Taxas mais altas, por sua vez, podem encarecer o crédito para as empresas e reduzir as perspectivas de lucro, pressionando o mercado acionário.





A percepção é reforçada por instituições financeiras. O JP Morgan rebaixou a recomendação do real e dos títulos públicos nacionais de "overweight" para "marketweight" após a vitória de Lula.





De acordo com Vinicius Moreira e sua equipe, o resultado, considerado inesperado, deve levar a uma "reavaliação significativa" dos ativos. Os analistas do banco também apontam preocupações com a postura da oposição diante do resultado, após Flávio Bolsonaro não reconhecer a derrota, além de incertezas sobre a composição do novo governo e a reação do mercado. Nesse cenário, os preços dos ativos e as expectativas dos investidores podem influenciar as perspectivas para a política econômica.





O BTG Pactual afirmou, em relatório, que espera uma venda expressiva de ações brasileiras nas próximas semanas, com o Ibovespa podendo atingir rapidamente os 170 mil pontos. Para o real, o banco projeta desvalorização de 10% a 15%. "Taxas de juros de longo prazo, uma moeda mais fraca e expectativas desancoradas podem levar o Banco Central a evitar um corte de juros mais agressivo no curto prazo", disseram os analistas.